HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

▲HONDA全新力作S7電動休旅大陸開賣，售價一拚特斯拉Model Y。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

「燁」系列作為東風本田電動車子品牌代表，近來在大陸上市全新S7電動休旅，其尺碼、定位不僅針對特斯拉Model Y而來，售價上更是要來與特斯拉Model Y一搏！

▲HONDA S7提供單馬達後驅、雙馬達四驅等配置。

HONDA S7售價直指特斯拉Model Y而來，其共有單馬達後驅、雙馬達四驅等車型，開價25.99、30.99萬人民幣，折合新台幣118與140萬，而同樣有單馬達後驅、雙馬達四驅的特斯拉Model Y，在大陸售價為26.35、30.35萬人民幣，折合新台幣120與137萬。

▲全新S7不僅造型出眾，空間表現上更是比油車CR-V優秀。

採用最新Architecture W電動車平台打造的S7，尺碼4,750 x 1,930 x 1,625 mm比油車CR-V略大一些，不過卻有著2,930 mm逼近3米的軸距表現，除了擁有出色的車室空間規劃，設計造型也與油車有很大的不同，尤其新型的「H」廠徽給人相當高的辨識度。

▲車系最高續航力達650公里。

HONDA S7單馬達後驅、雙馬達四驅都採用高達89.8kWh電池容量，單馬達能繳出650公里的長續航力，單馬達可輸出272匹馬力、42.8公斤米扭力，至於四驅版則再前軸增加204匹馬力的馬達，在充電效率上，30～80%蓄電耗時36分鐘完成。

「燁」系列除了上市的全新S7外，接下來還有P7、GT Concept概念車將量產，分別由由東風本田、廣汽本田負責生產，要在2027年推出6款新車，屆時與e:N一同販售，擴大Honda在大陸的電動車陣容。