保時捷「最速電動車」刷新巴西賽道單圈！完成4大洲、4度最速紀錄

▲影片來源：保時捷



記者林鼎智／綜合報導

繼先前在德國紐柏林、上海國際賽車場、加州Laguna Seca等賽道刷新紀錄後，保時捷「最強電動車」Taycan Turbo GT with Weissach Package也在巴西聖保羅Interlagos賽道再創佳績，這也是保時捷第4度於4大洲刷下最速紀錄。

▲保時捷Taycan Turbo GT再度刷新巴西Interlagos賽道單圈紀錄，已完成4大洲賽道最速紀錄 。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



此次紀錄是由3屆IMSA冠軍、3次Daytona 24小時耐力賽冠軍的Felipe Nasr駕駛，於2／5日在全長4.3公里的Interlagos賽道跑出1分42.1秒的成績，不僅比2022年Taycan Turbo S還快了近8秒（1分49.8秒），還比911 Turbo S也快了近1秒。

▲此次紀錄是由3屆IMSA冠軍、3次Daytona 24小時耐力賽冠軍的Felipe Nasr駕駛，於2／5日在全長4.3公里的Interlagos賽道跑出1分42.1秒的成績。



Interlagos賽道高低起伏明顯、十分考驗駕駛技術及車輛性能，同時該賽道也是巴西F1分站及FIA WEC的主場，曾因巴西傳奇車手洗拿（Ayrton Senna）在1990年代的輝煌戰績聞名。

保時捷Taycan Turbo GT、以及搭載魏薩套件的Taycan Turbo GT with Weissach Package皆具有1,100匹最大馬力，後軸皆搭載更強大高效的脈衝逆變器，該逆變器採碳化矽作為材質，在Attack mode下可在10秒額外輸出120匹，且Taycan Turbo GT也比Taycan Turbo S更減輕75公斤車重。

▲搭載魏薩套件的Taycan Turbo GT with Weissach Package具有1,100匹最大馬力。