ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Volvo旅行車」將成絕唱！成本高+銷量不佳、未來專注在SUV休旅

▲Volvo V90旅行車。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo在近期將推出的5款新車中獨漏旅行車，在市場及成本考量下，宣布未來將專注在SUV休旅車款上。（圖／翻攝自Volvo，圖片皆為V90旅行車）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo在推出E90、EX30電動休旅，並預告還有EX60之後，也讓不少車迷好奇，以旅行車起家的Volvo是否也有新作品？Volvo總裁Jim Rowan給出回應，表示Volvo未來並不需要旅行車，未來將專注休旅及房車上。

Volvo打算推出5款新車，不過其中都沒有旅行車。事實上，Volvo最早在1953年就推出全球第1台旅行車Volvo Duett，直到現在大家熟悉的V60、V90等，累計生產已超過600萬輛旅行車。

▲Volvo V90旅行車。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo其實最早在1953年就推出全球第1台旅行車Volvo Duett，全球累積生產旅行車已破600萬輛。

Volvo總裁Jim Rowan表示，在品牌策略轉變下，旅行車已不再受到青睞，因為旅行車的成本較高，以相同平台、形式的車款來推動較符合生產成本。Volvo未來將透過休旅車的高人氣，為其增添Cross Country越野版（如EX30）、黑化特仕版等，以最大化銷售效益。

從市場反應上，不論是Volvo近期推出的ES90電動房車、EX30等都帶來不錯成績，後續還有EX60等，都反映出全球市場對於休旅車的愛好，也意味著未來可能不再會有Volvo旅行車了。

►台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

►3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車旅行車VolvoEX30EX90EX60ES90房車休旅SUV電動銷售

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

推薦閱讀

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

奧迪新一代A6 Avant登場！導入輕油電、空氣力學最佳台灣明年見

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

3月買車看這裡／TOYOTA電動車大降31萬　賓士也推60期0利率＋2年延保

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

HONDA新年式休旅「空間更勝CR-V」北美上市！電池升級折合新台幣155萬

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

159.9萬起！現代「IONIQ 5／6小改款＆新年式」開賣　續航上看662KM

賓士「油電共生CLA轎跑車」3／13全球發表！採MMA平台打造彈性更大

賓士「油電共生CLA轎跑車」3／13全球發表！採MMA平台打造彈性更大

最新文章

賓士油電共生CLA轎跑車3／13發表2025-03-10

Skoda Octavia RS化身英國警車2025-03-10

瑪莎拉蒂取消3馬達電動超跑量產2025-03-10

Volvo旅行車將成絕唱2025-03-10

TOYOTA下一代Hilux添GR Sport版2025-03-10

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

保時捷最速電動車刷巴西賽道單圈2025-03-10

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售2025-03-10

下一代「三菱Outlander」與Nissan分手2025-03-10

熱門文章

台灣賓士首波25年式新車224萬起2025-03-09

Suzuki最新黃牌滑胎／越野車抵台2025-03-09

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

Honda大排量美式復古重機升級2025-03-08

麥拉倫W1超跑讓義德車廠都汗顏2025-03-09

HONDA全新休旅大陸開賣！2025-03-10

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

Honda「待轉區之王」新色登場2025-03-06

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑2025-03-09

下一代「三菱Outlander」與Nissan分手2025-03-10

相關新聞

TOYOTA下一代Hilux將有GR Sport版　柴油馬力加大、另添2.4油電

TOYOTA下一代Hilux將有GR Sport版　柴油馬力加大、另添2.4油電

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

保時捷「最速電動車」刷新巴西賽道單圈！完成4大洲、4度最速紀錄

保時捷「最速電動車」刷新巴西賽道單圈！完成4大洲、4度最速紀錄

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

讀者迴響

熱門文章

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366