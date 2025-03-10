「Volvo旅行車」將成絕唱！成本高+銷量不佳、未來專注在SUV休旅

▲Volvo在近期將推出的5款新車中獨漏旅行車，在市場及成本考量下，宣布未來將專注在SUV休旅車款上。（圖／翻攝自Volvo，圖片皆為V90旅行車）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo在推出E90、EX30電動休旅，並預告還有EX60之後，也讓不少車迷好奇，以旅行車起家的Volvo是否也有新作品？Volvo總裁Jim Rowan給出回應，表示Volvo未來並不需要旅行車，未來將專注休旅及房車上。

Volvo打算推出5款新車，不過其中都沒有旅行車。事實上，Volvo最早在1953年就推出全球第1台旅行車Volvo Duett，直到現在大家熟悉的V60、V90等，累計生產已超過600萬輛旅行車。

▲Volvo其實最早在1953年就推出全球第1台旅行車Volvo Duett，全球累積生產旅行車已破600萬輛。



Volvo總裁Jim Rowan表示，在品牌策略轉變下，旅行車已不再受到青睞，因為旅行車的成本較高，以相同平台、形式的車款來推動較符合生產成本。Volvo未來將透過休旅車的高人氣，為其增添Cross Country越野版（如EX30）、黑化特仕版等，以最大化銷售效益。

從市場反應上，不論是Volvo近期推出的ES90電動房車、EX30等都帶來不錯成績，後續還有EX60等，都反映出全球市場對於休旅車的愛好，也意味著未來可能不再會有Volvo旅行車了。