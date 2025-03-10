Skoda Octavia RS化身英國警車！帥氣塗裝、6.4秒加速破百別想逃

▲Skoda Octavia RS化身英國警車，不僅塗裝相當搭配吸睛，本身的動力也相當強悍。（圖／翻攝自Skoda）



記者林鼎智／綜合報導

除了擁有各式神獸警車的阿聯酋之外，Skoda近日在英國也推出Octavia RS警車，不僅警車塗裝吸睛，Octavia RS的261匹最大馬力、6.4秒靜止加速破百的強悍性能，讓嫌疑犯想逃避追捕可沒那麼容易。

這類特殊車輛（包括救護車、警車、消防車等）並不是Skoda出廠就有，需經由原廠認可的合作夥伴操刀改裝，並且提供一站式服務，可讓政府機關輕鬆採購各種特殊車輛、以滿足各式任務需求。

▲這些特殊車輛是經由Skoda認證的合作夥伴操刀，提供一站式服務改裝，可讓政府機關輕鬆採購各種特殊車輛。



第4代Octavia不僅與英國警車塗裝相當搭配，其搭載7速DSG變速箱、0-100km/h加速6.4秒也相當強悍，並且還有專用無線電、車頂爆閃警示燈、水箱護罩警示燈等裝備，車內後座也可改裝區隔嫌疑犯。

這也不是Skoda RS車款在英國首次推出的警車，早在2019年也有推出Kodiaq RS警車，甚至後續也有作為空中救護服務的項目，以用來應付直升機夜間無法出勤的緊急狀況。