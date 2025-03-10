瑪莎拉蒂取消「3馬達電動超跑」量產！銷量腰斬、母集團還斷投資

▲在潛在買家仍偏好燃油動力、且被母集團取消投資下，瑪莎拉蒂終止MC20 Folgore 3馬達電動超跑的量產計劃。（圖／翻攝自Maserati，圖為MC20）



記者林鼎智／綜合報導

在Stellantis母集團取消對於瑪莎拉蒂（Maserati）15億歐元的投資計劃後，瑪莎拉蒂也傳出將終止MC20 Folgore電動超跑的量產計畫，甚至也會影響到後續Quattroporte與Levante的改款車型。

據了解，由於瑪莎拉蒂在大陸的銷量不佳，被母集團Stellantis取消15億歐元投資計劃，導致某些量產計畫在開始前就被迫取消，其中指的就是電動超跑MC20 Folgore。

瑪莎拉蒂2020年發表MC20時就曾預告將有3馬達的MC20 Folgore，不過除了投資被卡外、瑪莎拉蒂也調查過MC20 Folgore恐無法吸引買家，潛在買主仍偏好燃油動力，也讓MC20 Folgore胎死腹中。

▲瑪莎拉蒂去年銷量暴跌、母集團也取消投資，使Quattroporte的改款車型也受到影響，該車最早自2014年上市。



▲另外品牌旗艦休旅Levante也自2017年上市至今未改款，相較對手已略顯老態。



瑪莎拉蒂去年銷量大幅衰退，去年共虧損2.6億歐元，全球銷量從26,600輛暴跌至11,300輛，銷量腰斬57%，其中大陸市場最為明顯，該市場也是瑪莎拉蒂繼北美後的第2大市場。

在母集團取消投資下，連帶也會影響到瑪莎拉蒂Quattroporte與Levante的後繼車款，這2款車上市已有一段時間，其中Quattroporte自2014年上市至今未改款，而品牌休旅Levante則是2017年上市，距離現在對手都有一段時間，在內憂外患下也讓瑪莎拉蒂將再度延後改款。