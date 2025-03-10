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改款「Audi A3試駕」同級入手最親民！顏值模範生　1.5渦輪來電更好開

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

1A28一直以豪華品牌入門掀背的定位深受年輕族群喜愛，而台灣最新引進的小改款A3 Sportback，針對外觀與內裝進行升級，1.5升渦輪更加入 48V 輕油電科技，尤其在開價上更顯得誠意，新A3可是同級豪華入門款最超值的新選擇！

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲新A3開價相當有誠意，入主中階款CP值最高。

相較BMW 1系列155萬、M.Benz A180 183萬入手門檻，台灣3月7日發表的小改款A3，其30 TFSI享馭版入手價下探到139萬，主力車型35 TFSI advanced進化版為155萬，另還有頂規的35 TFSI S Line運動版179萬，其中階銷售主力已具備改款豐富重點配備，以CP值來說最值得推薦！

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲整容後顯得更年輕、時尚，新車色給人相當搶眼的辨識度。

改款 A3 在外觀上變得更具侵略性，車頭換上了Audi最新的六邊形水箱護罩，搭配全新造型的 LED 燈組，展現更銳利的視覺效果。S line 運動版的蜂巢式進氣壩更添性能感，尾部則配上雙邊排氣造型，整體更加動感。此外，搭配全新設計的 Audi 廠徽，為視覺帶來更多看點。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲中階款升級Matrix LED智慧頭燈，燈形變化來到4種。

被譽為車壇燈組魔術師的Audi，入門款的LED頭燈就具備3種燈形變化，而中階升級更有質感的Matrix LED智慧頭燈，車主能在車內進行4種燈形變化，在夜間大玩創意變化秀。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾同樣針對尾燈修飾，加入造型特別的箭矢LED排列。

車色提供銀箭灰、軍裝綠、星夜藍、赤焰紅等4款車色，車身側面則保留了緊湊的線條與動感的比例，符合年輕族群對於掀背車喜愛，車尾部分，LED尾燈組也具有極高的辨識度，內部燈組採箭矢LED排列，在視覺上的運動感與科技感都比舊款更突出。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲座艙科技感、質感在同級內仍有高水準演出。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲12.3吋數位儀錶能與導航、Google地圖作互動，讓駕駛開車視線集中在前方。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲車內具有多色氣氛燈同時，左右飾板光雕設計在車內也享有光彩奪目的燈光秀。

進入車內，Audi A3維持一貫的高質感設計，中控台的 10.1吋 MMI 觸控螢幕搭載最新操作介面，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto。入門採10.25吋數位儀錶，中階款升級至12.3吋，標配手機無線充電、三區恆溫空調，當然趨勢的主被動安全防護，全車系都沒少。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲車內排檔改為致敬Q4 e-tron、Q6 e-tron最新樣式。

小改款針對空調、排檔介面作修改顯得更有跑格運動感，搭配新的排檔設計、S Line飾板，另外也增添車門飾板氣氛燈、Sonos音響（15支揚聲器），入門級標配電動尾門、3區恆溫空調、雙前座電動加熱座椅（含4向腰靠）。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲A3全車系標配完整安全防護，為行車安全把關。

新Audi A3仍維持豐富的主動安全科技，包括 ACC 主動式定速巡航、車道維持輔助、前方碰撞預警與自動緊急煞 等，提供完整駕駛輔助功能。在高速公路與市區行駛時都能帶來更安全、更輕鬆的駕駛體驗。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系採1.5升渦輪搭配48V輕油電。

新A3捨棄過去的1.0升3缸動力，首波3車型都採用1.5升4缸渦輪，搭配48V輕油電，至於未來還有2.0升的S3以及性能信仰最高的2.5升5缸RS3都會陸續登台。

入門30 TFSI車型具最大馬力116匹／22.4公斤米扭力，35 TFSI則是150匹馬力／25.5公斤米扭力，靜止加速破百8.1秒。台灣奧迪表示，過去三年來A3 Sportback佔品牌總銷量平均14.2%，同時A3車主也是最具品牌黏著度，對台灣奧迪可說是重要車款。

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲改款Aud新 A3展現高顏值魅力！（圖／記者徐煜展攝）

▲A3維持一貫的俐落操控身手，給人豐富的熱血駕馭樂趣。

集團常見的這具 1.5升渦輪引擎的輸出綿密且順暢，搭配換檔邏輯聰明S-tronic 7 速自手排變速箱，甫以48V輕油電輔助，動力傳遞線性而不突兀。車輛的懸吊調校適中，能夠有效吸收路面震動，提供不錯的舒適性。

切換運動模式時，油門反應變得更加靈敏，轉向手感也更加緊湊，展現出 Audi 旗下車款一貫的駕馭樂趣，至於對操駕更有進一步的性能需求的車迷，頂規S line車型升級運動化懸吊，擁有更俐落的操控身手。

同樣是集團常見的48V 輕油電系統具備滑行模式，當車輛在高速巡航時，系統會關閉引擎並使用電動馬達維持車速，以降低油耗。在市區駕駛時，動力回收系統也能有效提升燃油效率，最佳平均油耗達18.6km/L，在同級車款中表現相當亮眼。

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關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantRS 7 SportbackA6A3Q5

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