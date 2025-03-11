馬自達「大改款CX-5」今年亮相！搭高效油電系統、電動版緊接在後

▲馬自達全新第3代大改款CX-5測試中，將採自家開發的全新油電動力，後續也會有電動版CX-5e，圖片為現行款。（圖／翻攝自Mazda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）主力休旅CX-5即將迎來大改款，現行第2代車型自2016年亮相後已有一段時間，新一代車型確認將會搭載自家開發的油電動力，並且還有電動版CX-5e，預計今年就會亮相。

馬自達新一代CX-5原型車已積極測試一段時間，除了北美版本外，近日在德國也被捕捉到歐規車型，兩者差異僅在方向燈的顏色，大致上已接近量產階段。第3代CX-5將換上更銳利的外型設計，除了與CX-60看齊的水箱護罩外，頭尾燈造型也一併更新，另外也設有雙出尾管、換上新款廠徽Logo，結合4,685mm車長、更大的空間，整體視覺質感更上層樓。

▲新一代CX-5將換上新的廠徽Logo，除了油電系統外另外也會提供新世代Skyactiv-Z動力，以符合歐盟7期規範。



動力方面，新一代CX-5將提供內部開發的油電動力系統，該油電系統與CX-50的豐田系統不同，是以更高效的汽油引擎為基礎開發，預料將帶來更強悍的動力表現。

另外，新CX-5也會提供新世代Skyactiv-Z動力，這也是繼Skyactiv-G、Skyactiv-X後的第3款動力系統，是以4缸引擎為主，透過低速-高速超稀薄燃燒提高熱效率，以符合歐盟7期法規，預計該動力將較晚提供。

▲圖為CX-5預想圖。（圖／翻攝自X／@kolesa.ru)