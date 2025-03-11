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Nissan日本展示「最新無人駕駛技術」！未來推移動服務解決司機荒

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日在日本橫濱的港未來地區，公開展示了其最新的自動駕駛 (AD) 技術。這次測試中，一輛無人駕駛的測試車成功在複雜的都市道路上行駛，這是日本首次在公眾道路上進行此類測試。Nissan 計劃將這項技術應用於未來的移動服務，旨在解決當地因人口老化而導致的駕駛人員短缺問題，並提供更便利的交通解決方案。

目標推動自動駕駛移動服務　Nissan 展示最新無人駕駛技術

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Nissan 的自動駕駛技術融合了多項創新，並根據不同交通環境進行安全驗證。該技術的開發結合了 Nissan 在日本的研究成果、其位於矽谷的先進技術中心的研究，以及參與英國 evolvAD 計畫所獲得的經驗。最新測試車輛基於日本銷量領先的 Serena 廂型車，配備 14 個攝影機、9 個雷達和 6 個 LiDAR 感測器，並透過車頂安裝的感測器提供更廣的偵測範圍。此外，人工智慧技術的運用大幅提升了環境識別、行為預測與決策能力，使車輛能夠應對各種複雜的行駛情境。

目標推動自動駕駛移動服務　Nissan 展示最新無人駕駛技術

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為確保測試的安全性，Nissan 工程團隊針對測試路線進行了多種情境模擬，並導入緊急停止功能與多重備援機制。目前，Nissan 計劃於 2025 至 2026 財年在橫濱進行約 20 輛測試車的服務示範，並與政府及業界夥伴建立自動駕駛服務的運營架構。該公司預計在 2027 財年正式推出無人駕駛移動服務，並結合遠端監控技術，確保服務的安全與穩定性。

目標推動自動駕駛移動服務　Nissan 展示最新無人駕駛技術

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這項計畫獲得日本經濟產業省、國土交通省等政府機構的支持，並納入「Level 4 Mobility Acceleration Committee」推動的自動駕駛技術發展框架。未來，Nissan 將持續完善技術，並以橫濱為基地，逐步拓展無人駕駛服務的應用範圍。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan自動駕駛無人車汽車新車

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