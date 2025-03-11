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極氪「首款油電旗艦休旅」預告！要價453萬起瞄準X7、Range Rover

▲極氪（Zeekr）9X光輝。（圖／翻攝自極氪）

▲極氪（Zeekr）首款油電產品「9X光輝」釋預告，將在4月上海車展亮相。（圖／翻攝自極氪，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

吉利汽車旗下高端電動車品牌極氪（Zeekr）近日釋出「9X光輝」全尺寸旗艦休旅，該車也是極氪品牌首款採PHEV插電式油電動力、而非電動車的產品，預計將在4月上海車展發表，競爭對手將瞄準Ranger Rover與BMW X7。

極氪自2021年成立以來皆推出電動車，先前合併Lynk&Co後，也首度推出9X光輝油電車款，意味著該品牌將擴大產品陣容。目前還不清楚9X光輝的尺碼數據，但可確定將是全尺寸旗艦休旅，原廠也釋出雪地測試照片，預計4月上海車展發表後，秋季就會在大陸上市。

▲極氪（Zeekr）9X光輝。（圖／翻攝自極氪）

▲極氪（Zeekr）9X光輝。（圖／翻攝自極氪）

▲極氪9X光輝定位在全尺寸旗艦休旅，競爭對手將瞄準Ranger Rover與BMW X7。

從照片來看，9X光輝參照Range Rover、勞斯萊斯Cullinan等元素，具有平整化車門把手、分離式頭燈及水箱護罩，並且從前擋風玻璃上可看到感測器等，很可能也配備光學雷達系統、具有完整駕駛輔助功能。

目前還不清楚9X光輝的動力配置，但在綜效性能、全輪驅動上將有不錯表現，靜止加速破百有望壓在4秒內，純電續航里程則有96公里起，售價將落在100萬人民幣左右，折合新台幣約453.7萬。

▲極氪（Zeekr）9X光輝。（圖／翻攝自極氪）

▲極氪（Zeekr）9X光輝。（圖／翻攝自極氪）

▲極氪9X目前尚未釋出詳細數據，但有望在PHEV動力下具有靜止加速4秒內、純電續航里程96公里的表現。

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