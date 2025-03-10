賓士「油電共生CLA轎跑車」3／13全球發表！採MMA平台打造彈性更大

圖文／7Car 小七車觀點

繼去年稍早，Mercedes-Benz 陸續揭露第三代大改款 CLA 車系的偽裝測試與規格資訊後，如今實車終於將正式公諸於世。Mercedes-Benz 日前於官網預告，全新世代 Mercedes-Benz CLA 將於海外時間 3/13 正式首發亮相，實際車型規格與車款資訊將有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點> 將持續關注，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

根據先前原廠公布之實車偽裝照來看，全新一代 CLA 依然是一款強調流線感的四門轎跑車，而在車頭部分雖然被迷彩貼紙覆蓋，但仍可以觀察到中央仍承襲了 Concept CLA 的設計元素，採用半圓弧的格柵設計，而兩側頭燈則是改為較為傳統的水滴造型，並非概念車的圓形燈組。來到車側，可以看到一道從前葉子板開始向後延伸的車身線條，前車門也似乎有一道向後門延伸的傾斜線條設計；車頂仍是熟悉的流線型設計，但是整體比例似乎更為傳統，因此有望替後座帶來更加優異的頭部空間。

內裝與科技配備方面，原廠表示全新世代 CLA 將成為第一款採用 Mercedes-Benz 自主開發的全新作業系統 MB.OS 的車款，並且將會搭載具有生成式 AI 能力的 MBUX 虛擬助理，可提供更自然且直覺的使用者互動體驗，以及更主動的支援輔助功能。

動力配置方面，全新第三代 CLA 將採用 MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) 模組化平台打造，同時提供純電動版本與內燃機引擎搭配 48V 輕油電複合動力系統及電動化變速系統的版本。其中純電動版本將導入源於 Vision EQXX 的純電驅動系統，包括首度採用的雙速變速裝置，預料可帶來兼具能源效率與性能表現的效果。

Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius 表示，全新 CLA 的問世象徵著 Mercedes-Benz 邁入新時代，該廠將大幅提升此級距客戶對於 Mercedes-Benz 品牌的期待。MMA 模組化平台架構賦予 CLA 更大的彈性，既可提供先進的純電驅動版本，也有高效能的混合動力內燃機版本。而 MB.OS 作業系統也預計將使 CLA 成為有史以來最智慧的車款。關於全新第三代 CLA 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。