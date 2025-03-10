ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「油電共生CLA轎跑車」3／13全球發表！採MMA平台打造彈性更大

圖文／7Car 小七車觀點

繼去年稍早，Mercedes-Benz 陸續揭露第三代大改款 CLA 車系的偽裝測試與規格資訊後，如今實車終於將正式公諸於世。Mercedes-Benz 日前於官網預告，全新世代 Mercedes-Benz CLA 將於海外時間 3/13 正式首發亮相，實際車型規格與車款資訊將有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點> 將持續關注，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

根據先前原廠公布之實車偽裝照來看，全新一代 CLA 依然是一款強調流線感的四門轎跑車，而在車頭部分雖然被迷彩貼紙覆蓋，但仍可以觀察到中央仍承襲了 Concept CLA 的設計元素，採用半圓弧的格柵設計，而兩側頭燈則是改為較為傳統的水滴造型，並非概念車的圓形燈組。來到車側，可以看到一道從前葉子板開始向後延伸的車身線條，前車門也似乎有一道向後門延伸的傾斜線條設計；車頂仍是熟悉的流線型設計，但是整體比例似乎更為傳統，因此有望替後座帶來更加優異的頭部空間。

內裝與科技配備方面，原廠表示全新世代 CLA 將成為第一款採用 Mercedes-Benz 自主開發的全新作業系統 MB.OS 的車款，並且將會搭載具有生成式 AI 能力的 MBUX 虛擬助理，可提供更自然且直覺的使用者互動體驗，以及更主動的支援輔助功能。

動力配置方面，全新第三代 CLA 將採用 MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) 模組化平台打造，同時提供純電動版本與內燃機引擎搭配 48V 輕油電複合動力系統及電動化變速系統的版本。其中純電動版本將導入源於 Vision EQXX 的純電驅動系統，包括首度採用的雙速變速裝置，預料可帶來兼具能源效率與性能表現的效果。

Mercedes-Benz 集團董事會主席 Ola Källenius 表示，全新 CLA 的問世象徵著 Mercedes-Benz 邁入新時代，該廠將大幅提升此級距客戶對於 Mercedes-Benz 品牌的期待。MMA 模組化平台架構賦予 CLA 更大的彈性，既可提供先進的純電驅動版本，也有高效能的混合動力內燃機版本。而 MB.OS 作業系統也預計將使 CLA 成為有史以來最智慧的車款。關於全新第三代 CLA 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士CLA電動車汽車新車轎跑車四門

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

推薦閱讀

快訊／Honda「油電喜美小改款」第2季登台！HR-V e:HEV也不遠了

快訊／Honda「油電喜美小改款」第2季登台！HR-V e:HEV也不遠了

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

第2屆「機車改裝工藝大展」松菸開跑！日馬高手齊聚余文樂藏車現身

第2屆「機車改裝工藝大展」松菸開跑！日馬高手齊聚余文樂藏車現身

129.9萬起！TOYOTA新年式Prius PHEV開賣　增手機無線充電小漲4000

129.9萬起！TOYOTA新年式Prius PHEV開賣　增手機無線充電小漲4000

首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能

首購價33.5萬！三陽「休旅重機TTLBT靈龜」開賣　竟有CarPlay功能

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

光陽「最新旗艦電車MiG 9」馬力數值曝光！即將量產有望3／10發表

最新文章

賓士油電共生CLA轎跑車3／13發表2025-03-10

Skoda Octavia RS化身英國警車2025-03-10

瑪莎拉蒂取消3馬達電動超跑量產2025-03-10

Volvo旅行車將成絕唱2025-03-10

TOYOTA下一代Hilux添GR Sport版2025-03-10

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

保時捷最速電動車刷巴西賽道單圈2025-03-10

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售2025-03-10

下一代「三菱Outlander」與Nissan分手2025-03-10

熱門文章

台灣賓士首波25年式新車224萬起2025-03-09

Suzuki最新黃牌滑胎／越野車抵台2025-03-09

光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市2025-03-10

Honda大排量美式復古重機升級2025-03-08

麥拉倫W1超跑讓義德車廠都汗顏2025-03-09

HONDA全新休旅大陸開賣！2025-03-10

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡2025-03-10

Honda「待轉區之王」新色登場2025-03-06

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑2025-03-09

下一代「三菱Outlander」與Nissan分手2025-03-10

相關新聞

Skoda Octavia RS化身英國警車！帥氣塗裝、6.4秒加速破百別想逃

Skoda Octavia RS化身英國警車！帥氣塗裝、6.4秒加速破百別想逃

瑪莎拉蒂取消「3馬達電動超跑」量產！銷量腰斬、母集團還斷投資

瑪莎拉蒂取消「3馬達電動超跑」量產！銷量腰斬、母集團還斷投資

「Volvo旅行車」將成絕唱！成本高+銷量不佳、未來專注在SUV休旅

「Volvo旅行車」將成絕唱！成本高+銷量不佳、未來專注在SUV休旅

TOYOTA下一代Hilux將有GR Sport版　柴油馬力加大、另添2.4油電

TOYOTA下一代Hilux將有GR Sport版　柴油馬力加大、另添2.4油電

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

讀者迴響

熱門文章

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

224萬起！台灣賓士「首波25年式新車」來了　視覺體感科技都升級

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

Suzuki「最新黃牌滑胎／越野重機」實車抵台！粉絲團突襲貼文引熱議

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

109800起！光陽「旗艦電動機車MIG 9」上市　陳傑憲簽名車將義賣

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

Honda「大排量美式復古重機」升級！搭5吋全彩儀表、舒適性優化

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

麥拉倫「W1超跑造車哲學」讓義德車廠都汗顏！完美平衡的最佳代表

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

HONDA全新休旅跟「特斯拉Model Y拚價格」大陸開賣！折合新台幣118萬

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

TOYOTA日本零件工廠爆炸傷亡！「RAV4、Harrier休旅」被迫減產

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

Honda「待轉區之王」仿賽重機新色登場！雙缸42匹、折新台幣20萬起

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366