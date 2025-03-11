Jaguar Type 00實車首度曝光！即將量產、獨特外型驚艷巴黎時裝周

▲Jaguar Type 00概念車於巴黎時裝周首度實車展演，並帶來獨特塗裝驚艷外界。（圖／翻攝自IG／Jaguar，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前引起兩極反應後，Jaguar也在巴黎時裝周展演Type 00概念車，這也是Type 00首次以實車方式出現在世人面前，該電動雙門概念車將在今年底登場，後續則會正式量產成4門電動GT車款。

Jaguar在官方IG上釋出影片，Type 00行駛在巴黎時裝周的道路上，同時也推出一款新的藍色塗裝，該塗裝與先前推出的Miami Pink、London Blue藍色有別，其他像是銀色下半部、輪圈樣式都相同。影片中也能看到Type 00緩慢行駛至巴黎時裝周會場，並且從升起的鍘刀式車門中，由愛爾蘭演員Barry Keoghan從車內走出來，也揭露了Type 00的雙座佈局。

Jaguar總裁Rawdon Glover曾表示，Type 00正式量產將成為一款豪華4門GT電動跑車，將保留Type 00的設計，確保外型不會影響安全性、空氣力學及性能，保留銳利的LED頭燈、流線車頂線條及寬闊車身。

▲Type 00正式量產後將成為電動4門GT跑車，預計將有1,000匹馬力、692公里續航表現。



未來所有Jaguar電動車都將搭載全新JEA（Jaguar Electric Architecture）電動車平台，而量產的Type 00將具有最大馬力1000匹、最大續航力692公里的表現， Glover已在自家Gaydon工廠將原型車開到258km／h，並直言「速度、加速、性能都令人驚嘆」。外界也預估，Type 00正式量產後的售價將超過10萬英鎊，折合新台幣約424.5萬。