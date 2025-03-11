台灣福斯推「試駕電動車抽3個月免費體驗」　再補助3000元電費

▲台灣福斯汽車推出「ID.現在試」活動，試駕ID.全車系後還可抽免費3個月體驗及3,000元電費補助。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

除了Skoda推出Enyaq Coupe 2天1夜深度試駕活動外（報導請點此），台灣福斯汽車也推出「ID.現在試」活動，即日起至5／31，消費者在試駕ID.全車系後，有機會獲得3個月長里程駕馭體驗及3,000元電費補助。

為拉進ID.電動車與台灣消費者距離，台灣福斯汽車透過「驚喜月月抽，ID.輕鬆開回家」活動，讓喜愛電動車的消費者可親身感受純電駕馭樂趣。

▲福斯ID.4、ID.5皆搭載MEB平台、配備IQ.Light智慧燈組，其中GTX車型更具有340匹馬力／69.3公斤米扭力，加速破百5.4秒的性能。



福斯ID.4電動休旅、ID.5電動跑旅皆搭載MEB電動車平台，採APP550電能驅動系統，最大續航力可超過500公里。其中ID.4電動休旅提供寬敞座艙空間；ID.5則具有跑旅身形，GTX版本還有340匹馬力／69.3公斤米扭力，靜止加速破百僅需5.4秒。

福斯ID.4、ID.5兩車款皆具有IQ.Drive智能駕駛輔助系統，標配IQ.Light智慧燈組，具有12.9吋Discover多媒體觸控主機、MIB4資訊娛樂系統，帶來科技性十足的電動車體驗。