通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

美國汽車製造商通用汽車 (General Motors) 近日宣布，將在未來兩年內對其位於美國本土的生產設施投入約 40 億美元，目標是擴大燃油車與電動車的整體產能。這項投資將使 GM 在美國境內的年組裝能力突破 200 萬輛。該計畫緊接著不久前公布的另一筆 8.88 億美元投資，用以升級紐約州托納萬達 (Tonawanda) 動力總成廠，以支援新一代 V8 引擎的生產。

此次投資將涵蓋密西根州、堪薩斯州及田納西州的多座工廠。位於密西根州的奧利安組裝廠 (Orion Assembly) 將自 2027 年起加入燃油版全尺寸 SUV 與輕型皮卡的生產行列，原有的底特律-漢特拉米克工廠 (Factory ZERO) 則將專責生產多款電動車型，包括 Chevrolet Silverado EV、GMC Sierra EV、Cadillac Escalade IQ 及 GMC Hummer EV。堪薩斯州的費爾法克斯工廠 (Fairfax Assembly) 則計畫自 2027 年中起投產燃油版 Chevrolet Equinox，而同年年底前也將開始製造 2027 年式的 Bolt EV。位於田納西州的 Spring Hill 工廠則將從 2027 年起新增生產燃油版 Chevrolet Blazer，與目前已有的 Cadillac Lyriq、Vistiq 及 XT5 並行生產。

通用汽車董事長暨執行長 Mary Barra 表示：「我們深信交通運輸的未來將由美國創新與製造專長所驅動。這次的宣布正是我們持續支持美國在地製造與就業的具體展現。」GM 目前在美國擁有 50 座製造與零組件設施，分布於 19 個州，其中包含 11 座整車組裝廠，為全美近百萬名員工、供應商與經銷商創造就業機會。總裁 Mark Reuss 則強調：「這不只是關於投資金額，更是關於那些為自己所生產的車輛感到驕傲的美國工人。」

通用汽車在美國市場持續展現強勁銷售表現，無論是燃油車還是電動車均有所斬獲。目前 GM 已連續五年稱霸美國全尺寸皮卡市場，並連續 51 年領先全尺寸 SUV 銷售。此外，2024 年下半年 GM 躍升為全美電動車市場第二大銷售商，旗下 Chevrolet 品牌更成為成長最快的 EV 品牌。展望未來，GM 預估至 2027 年，每年資本支出將維持在 100 至 120 億美元之間，持續強化關鍵領域的投資，同時提升整體資源運用效率。