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通用汽車砸40億美元「強化美國在地生產能量」！年組裝突破200萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

美國汽車製造商通用汽車 (General Motors) 近日宣布，將在未來兩年內對其位於美國本土的生產設施投入約 40 億美元，目標是擴大燃油車與電動車的整體產能。這項投資將使 GM 在美國境內的年組裝能力突破 200 萬輛。該計畫緊接著不久前公布的另一筆 8.88 億美元投資，用以升級紐約州托納萬達 (Tonawanda) 動力總成廠，以支援新一代 V8 引擎的生產。

GM 宣布投資 40 億美元強化美國在地生產能量

此次投資將涵蓋密西根州、堪薩斯州及田納西州的多座工廠。位於密西根州的奧利安組裝廠 (Orion Assembly) 將自 2027 年起加入燃油版全尺寸 SUV 與輕型皮卡的生產行列，原有的底特律-漢特拉米克工廠 (Factory ZERO) 則將專責生產多款電動車型，包括 Chevrolet Silverado EV、GMC Sierra EV、Cadillac  Escalade IQ 及 GMC Hummer EV。堪薩斯州的費爾法克斯工廠 (Fairfax Assembly) 則計畫自 2027 年中起投產燃油版 Chevrolet Equinox，而同年年底前也將開始製造 2027 年式的 Bolt EV。位於田納西州的 Spring Hill 工廠則將從 2027 年起新增生產燃油版 Chevrolet Blazer，與目前已有的 Cadillac Lyriq、Vistiq 及 XT5 並行生產。

通用汽車董事長暨執行長 Mary Barra 表示：「我們深信交通運輸的未來將由美國創新與製造專長所驅動。這次的宣布正是我們持續支持美國在地製造與就業的具體展現。」GM 目前在美國擁有 50 座製造與零組件設施，分布於 19 個州，其中包含 11 座整車組裝廠，為全美近百萬名員工、供應商與經銷商創造就業機會。總裁 Mark Reuss 則強調：「這不只是關於投資金額，更是關於那些為自己所生產的車輛感到驕傲的美國工人。」

GM 宣布投資 40 億美元強化美國在地生產能量

通用汽車在美國市場持續展現強勁銷售表現，無論是燃油車還是電動車均有所斬獲。目前 GM 已連續五年稱霸美國全尺寸皮卡市場，並連續 51 年領先全尺寸 SUV 銷售。此外，2024 年下半年 GM 躍升為全美電動車市場第二大銷售商，旗下 Chevrolet 品牌更成為成長最快的 EV 品牌。展望未來，GM 預估至 2027 年，每年資本支出將維持在 100 至 120 億美元之間，持續強化關鍵領域的投資，同時提升整體資源運用效率。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車新車產線投資美國關稅

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