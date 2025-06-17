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「LEXUS IS轎跑」V8動力日本將謝幕停產！外觀、內裝升級更殺氣

▲LEXUX IS500即將告別車壇。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUX IS500即將告別車壇。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS日前於日本宣佈，旗下高性能運動房車IS500 將於6月19日推出限量最終特仕車款Climax Edition，為這款搭載 5.0升 V8自然進氣引擎的經典代表劃下句點。

▲LEXUX IS500即將告別車壇。（圖／翻攝自LEXUS）

▲外觀採用專屬金屬灰車色，升級Brembo紅色剎車卡鉗。

日本LEXUS IS500 Climax Edition基本與北美版的Ultimate Edition相同，都是IS500謝幕的最後作品。

日本在車色選擇上別有用心，採用專屬金屬灰烤漆，搭配燻黑網狀水箱護罩、暗色化19吋BBS鍛造鋁圈與，整體風格低調卻充滿殺氣。並額外針對剎車系統作升級，取自Brembo六活塞大卡鉗，採用紅色塗裝，搭配加大的380mm通風剎車碟盤，提供優秀的制動力。

▲LEXUX IS500即將告別車壇。（圖／翻攝自LEXUS）

▲車內配有限量編號，預計提供500輛。

車內則導入黑紅色為基調的跑車運動化座椅，加上紅色安全帶、專屬飾板等競技化元素，中控台還會有專屬的1～500限量編號，肯定吸引不少性能愛好收藏家，營造出最終章般的儀式感。

動力採用5.0升V8自然進氣，最大輸出472匹馬力、54.6公斤米扭力，搭配8速自排與後輪驅動設定，這具V8引擎也曾搭載 RC F與 LC 500，隨著排放法規趨嚴，Climax Edition很可能是V8 IS500最後的演出。

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關鍵字：LEXUSIS房車BMW賓士3 SeriesC-Class

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