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【廣編】許個清涼夏天！PEUGEOT、CITROËN巴黎6月天冷氣健診服務開跑　冷氣系統免費檢查

▲▼PEUGEOT,CITROËN,冷氣健診。（圖／PEUGEOT提供）

▲2025巴黎六月天冷氣健診服務活動。

圖、文／寶嘉聯合提供

隨著夏日高溫節節攀升，為確保車主在炎夏中享有涼爽舒適的行車體驗，PEUGEOT與CITROËN總代理寶嘉聯合正式啟動「2025巴黎六月天冷氣健診服務活動」！自2025年6月2日至7月31日止，車主可至全台授權服務廠進行冷氣系統免費健診，並享有冷氣相關零件與電瓶等指定品項85折限時優惠，協助愛車維持最佳狀態，從容對抗盛夏高溫。

夏日高溫來襲，車內冷氣是否給力是車主最關心的問題。為確保行車舒適度，「2025巴黎六月天冷氣健診服務活動」由全台授權服務廠專業技師團隊提供PEUGEOT及CITROËN全車系免費冷氣及冷卻系統檢測與建議，協助車主全面掌握冷氣系統狀況，確保穩定運行，為車室常保涼爽舒適，在炎炎夏日依然擁有最佳的行車體驗。

活動期間內回廠，不僅可享冷氣健診服務，更可用85折優惠價格選購多項夏季重點零件，包含：粉塵濾芯、空氣濾芯、機油濾芯、燃油濾芯與電瓶等，皆為原廠正品，確保系統效能長保如新，讓行車舒適、安心再升級。

酷暑當前，冷氣健診刻不容緩。為節省寶貴時間，歡迎車主透過官方網站線上預約，或聯繫授權服務廠專線安排。即刻為愛車做好夏季防護，涼爽啟程，一路無憂！

關鍵字：PEUGEOTCITROËN冷氣健診

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