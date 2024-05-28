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MG4最便宜電動車確定「6／13台灣上市」！預計3動力選項最大429匹

圖文／7Car 小七車觀點

MG 總代理台灣英倫摩里斯繼先前於國內官方網站上正式預告全新 MG4 即將登場後，近日再度於官網預告 MG4 車系將於 2024 年 6 月 13 日 (四) 正式在台上市，現已開放消費者預約試乘，7Car<小七車觀點> 將在發表後帶來更進一步的報導，敬請關注。

MG4 將在國內上市的消息早已傳聞許久，如今由官方正式公開後也落實這項消息。作為 MG 首款導入國內的純電動車型，MG4 對於市場的影響力不容小覷，根據環境部 2024 年 4 月份符合噪音管制標準車輛名單顯示，MG4 將分為 125kW (約 167.6hp)、150kW (約 201.2hp) 及 320kW (約 429.13hp) 共 3 種動力輸出版本，其中 125kW 及 150kW 車型的加速噪音為 66dB，320kW 車型則為 70dB。

MG4 在 2023 年全球銷量超過 150,000 輛大關，是歐洲市場銷售優異的電動車之一。其採用 SAIC 集團的 Modular Scalable Platform 所打造。外觀方面，MG4 Electric 屬於中小型五門掀背車款，長寬高分別為 4,287mm、1,836mm、1,516mm，具備 50：50 的均勻車身配重，車頭取消水箱罩設計，頭燈形狀類似於葉片，外部後視鏡、車體下緣使用黑色烤漆來點綴，後方配置了特殊設計的擾流尾翼以及全 LED 尾燈組。

▲MG 在國內的首款純電動車型 MG4 正式現身，分為 125kW (約 167.6hp)、150kW (約 201.2hp) 及 320kW (約 429.13hp) 共 3 種動力輸出版本。其中 125kW 及 150kW 車型的加速噪音為 66dB，320kW 車型則為 70dB。

內裝方面，MG4 車系內裝鋪陳朝向現代簡潔風格的設計，並使用雙色調來作為搭配，方向盤為非真圓造型，排檔採旋鈕方式作動，配備數位儀表以及懸浮式中央智慧多媒體界面，另外也有規劃許多友善的置物空間。至於安全科技方面，依照台灣英倫摩里斯汽車操作來看，高機率會標配 MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統及其他科技配備。

動力方面，海外規格 MG4 EV 採用 MSP (Modular Scalable Platform) 平台，搭配上汽集團所開發的 「One Pack」 扁平電池組，高度僅為 110mm，電池容量為 51 kWh 和 64 kWh，續航里程分別可達 350 公里和 450 公里，可分別輸出 125 kW (170ps、250Nm) 及 150kW (203ps、250Nm) 兩款輸出，0-100 公里/小時加速可分別在 7.5 及 7.7 秒內達成，而最高時速限制在 161 km/h。另外亦推出高性能的 XPOWER 車型，搭載雙電動馬達系統，透過前 201 匹馬力和後 228 匹馬力的電動馬達，綜效輸出達到 429 匹、600 牛頓米之譜，使其從靜止狀態加速到每小時 100 公里僅需 3.8 秒即可完成，另擁有動態轉彎控制系統，搭配電子差速器和智慧馬達控制系統，在車輛轉彎時能主動分配扭力輸出，使其在彎中更加穩定。

如今 MG4 確定將正式導入國內市場，預期將以小巧尺碼以及親民價格成為吸引國人入手的最大關鍵，但最終價格和配備表現如何，相信是許多消費者期待的地方。本站 7Car<小七車觀點> 於今年稍早亦前往中國大陸針對上汽名爵 MG4 EV 車系進行試駕，若對該車款有興趣之讀者，不妨可先觀賞海外規格 MG4 車型試駕報導[請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點MGMG4EV電動車國產汽車新車偽裝車測試台灣上市

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