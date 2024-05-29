「LEXUS IS轎跑車」將推新改款！外觀導入LBX、LM家族新設計

▲海外傳出LEXUS IS將進行3度小改款！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS所剩不多的房車陣容，目前銷售主力由ES扛起，日前LEXUS ES曝光全新的註冊車型，暗示大改款即將登場，至於LEXUS IS海外也有新消息傳出，IS將趁著這次改款，針對外觀、內裝換上最新家族風格！

▲小改款LEXUS IS將換上與LBX、LM的新家族設計。

期待新一代LEXUS IS的車迷可能要失望了！第3代LEXUS IS於2013年發表，因房車市場日漸萎縮，在老大哥GS停產退出市場後，原廠已把銷售重心放在ES車系，導致LEXUS IS遲遲沒有新一代消息，僅在2016、2020年進行換殼的小改款。

▲車尾預計以LEXUS字母排列取消原本L廠徽。

傳出第3度小改款的LEXUS IS，主要針對外觀、內裝修飾，車頭取消現行款的紡錘水箱護罩，換上來自LBX、LM家族前臉與網狀造型提升運動感，而車尾則取消廠徽Logo，與其他新生代車款相同，以LEXUS字母來呈現。

內裝預期針對多媒體系統換新，導入NX、RX的12.3吋多媒體螢幕，以及新的12.3吋數位儀錶，小改款IS與即將登場的大改款ES將繼續奮戰豪華中大型房車市場！