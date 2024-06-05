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「BMW改款入門1系列掀背」發表！外觀內裝有感升級　台灣今年見

▲海外BMW發表改款新1 Series。（圖／翻攝自BMW）

▲海外BMW發表大改款新1系列。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

海外BMW推出新一代入門掀背1系列，外型不僅動大刀整容更時尚，內裝也升級更有料的新科技座艙，此外超香的性能版M135也沒缺席，搭載2.0升渦輪榨出破300匹馬力。

▲海外BMW發表改款新1 Series。（圖／翻攝自BMW）

▲海外BMW發表改款新1 Series。（圖／翻攝自BMW）

▲台灣導入規格預計有汽油120與性能款的M135。

海外發表最新改款新的BMW 1系列，新1系列在海外仍提供相當豐富的動力選擇，有2.0升汽油渦輪、2.0升柴油引擎，高階的2.0升汽油M135在改款也沒缺席。

台灣汎德總代理表示，已積極爭取到改款新BMW 1系列，預計引進120、M135動力，最快今年12月正式發表，交車領牌時程預計約在明年2月。

▲海外BMW發表改款新1 Series。（圖／翻攝自BMW）

▲新1系列造型有感整容，視覺清爽俐落、時尚。

新的BMW 1系列造型大幅度蛻變，相較過去較銳利的視覺，新1系列風格變成圓潤不少，帶來更有簡潔俐落的新鮮感，而更有殺氣的M135i，擁有更有個性的M運動化套件，車尾的囂張的雙邊4出排氣管呈現殺氣騰騰的氣勢。

▲海外BMW發表改款新1 Series。（圖／翻攝自BMW）

▲科技數位有感升級，搭載iDrive 9系統。

1系列內艙設計更科技、更聰明，搭載集團最新的iDrive 9系統，10.25吋數位儀錶與10.7吋螢幕連結科技感十足、賞心悅目，以大量數位虛擬觸控取代繁瑣的實體按鍵，中央鞍座與2系列相同採用撥桿式排檔，並整合電子手剎車等操作。

性能款的BMW M135好料奉上，搭載M懸吊、M款差速器等營造更俐落的操控身手，沿用2.0升4缸渦輪引擎，結合8速手自排變速箱，擁有傲人的312匹馬力。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車1系列

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