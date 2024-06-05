黃仁勳也愛國產車！簽名鴻海「納智捷n7」今年大賣　全新特仕車要來了

▲黃仁勳去年親筆祝福的納智捷n7，今年上半季成台灣最暢銷電動車。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

AI教父黃仁勳不僅愛台灣美食，也大力支持台灣產業，去年親筆簽名祝福的鴻海納智捷n7成為台灣今年上半季最暢銷的國產電動車，未來鴻海預計將與NVIDIA輝達有更多合作功能，而接下來即將量產的Model B全新電動車值得期待！另外納智捷n7也預計在6月6日釋出福利，開啟第2波預購同時，還有價格更香的、配備更好的特仕車將登場。

去年10月鴻海科技日，黃仁勳不僅驚喜現身站台，還留下親筆「To Young and my Friend at Foxconn,Beautiful and Amazing」祝福鴻海納智捷n7，受到AI教父加持的鴻海納智捷n7成為台灣上半季電動銷售王，也為鴻海、輝達埋下更多合作契機。

▲全新Model B計劃今年底量產，將搭載更先進的AI互動技術。

至於雙方未來合作計劃上，作為Model C量產上市的納智捷n7廣受好評，而鴻華接下來還有款全新電動車準備登場，目前計劃在今年第4季量產Model B全新跨界，該車預期比Model C有更多亮點，其中就有望採用輝達先進AI互動技術。

Model B休旅與Model C共享純電平台，4.3米車長、2.8米軸距，擁有0.26cd低風阻表現、6.6秒完成破百加速，並具備450km續航力，而納智捷日前註冊的n5新車名，不排除會與Model B有關聯。

▲納智捷n7攻勢再開！6月6日開啟第2波預購，推出配備更好、價格更優的「滿電特仕版」。

納智捷n7預計6月6日釋出福利，將開啟第2波預購，並推出配備更好的特仕新車，比起目前在售的109.9萬入門款，全新的特仕車預期擁有更豐富的配備，價格有望低於109.9萬！