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三陽不滿政策突襲退出　車輛公會爭取緩衝期「產發署未同意」

▲Custin 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲三陽工業董事長吳清源（左三）不滿國產車自製率規範倉促上路導致巨額損失，宣布退出車輛公會。（圖／翻攝自Hyundai）

記者柯沛辰／綜合報導

經濟部產發署8月起施行國產車自製率新制，三陽不滿車輛公會未及早知會、協助會員做好準備，又遭會中成員舉發CUSTIN也應被限制生產，憤而宣布退出公會，不再繳交會費。對此，公會回應，第一時間有把會員意見反映給產發署，並替業者爭取緩衝期，盼降低新政策衝擊，但產發署考量後未予以同意。

為因應中國大陸車廠低價搶市，產發署今年8月起公布車輛國產化政策，要求國內業者提高車輛在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制前上市車款，也要求符合國產化零件採購比率，同樣逐年提高，第一年20%、第二年30％，第三年維持35%。

經濟部指出，三陽代理韓國CUSTIN車款90%以上零件自中國進口，確實屬新制管制範圍，三陽已於8月主動提送在地化比率承諾資料。

三陽工業董事長吳清源表示，三陽在自製率規範出來之前完全沒有收到相關訊息，產發署7月底公布規範、8月1日實施，使三陽有700輛已製造新車遭海關扣留，蒙受巨額損失。為此，三陽緊急展開CUSTI零件國產化，耗資4億拼符合國產車20%自製率，包括模具開發、產線調整等，希望能迅速恢復CUSTI產能。

▼CUSTI。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Custin 。（圖／翻攝自Hyundai）

吳清源指出，車輛同業公會未能及早知會會員、協助會員做好準備，還有會中有心人士以落井下石、魚死網破心態，破壞會中秩序與和諧。他對此表達強烈不滿，並宣布三陽即日起退出車輛公會。

公會晚間表示，產發署在新政策發布前，陸續與公會及相關業者說明，政府要求提高國產化率態度明確，並就在地化比率水準進行意見交流。不過，公會當時尚不清楚新政策管制範圍、方式與時間等具體內容，直到產發署7月30日召集會議說明新政策、通知8月1日起實施，公會才與各會員取得新政策完整內容。

公會指出，考量到零件在地化生產需要一定開發和驗證時間，當天會後有積極與產發署溝通，盼替業者們爭取緩衝期，降低新政策衝擊，但產發署考量後未予以同意。

產發署回應，新制上路前，已多次在車輛公會、三陽擔任常務理事的理監事會上，重申應加速零件國產化，因為中國大陸零件來台組裝成車，已影響國內產業。

產發署指出，吳清源清楚CUSTIN車款屬於新制管制的中國大陸車款，因此在8月1日新制公布後多次與署內溝通，並已於8月提送在地化比率承諾資料。

▼三陽董事長吳清源（左）與兒子吳奕成（右）合影。（圖／三陽）

▲▼三陽董事長吳清源兒子吳奕成（右）正式進入董事會接董事。（圖／三陽提供）

關鍵字：三陽車輛公會

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