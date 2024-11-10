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三陽2款新車「備戰電動機車浪潮」！少東：絕不把風險丟給大眾承擔

三陽備妥2台電動機車，吳奕成預告系統穩定便上路。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

為加速淘汰10年以上老車，環境部將汰舊換新的重點轉向添購電動機車，並將補助延長至2026年底，隨著電動機車趨勢即將到來，燃油機車霸主三陽如何應戰？

面對敵手光陽大動作進軍電動機車市場，國內找韓國啦啦隊女神李多慧代言拚市占，國外再與泰國國家石油（PTT）、哈雷子公司LiveWire合作，但三陽董事長室經理吳奕成老神在在，他堅定說：「我們寧可走得慢，也要走得對、走得穩。」

三陽的電動機車戰略，堅持與中油組國家隊一起投入，不過中油9月在台南發表自行研發軟碳負極材料電池的電動機車系統，至今遲遲沒有新進展，加上中油日前董事長換人，不免讓人質疑中油轉型計畫是否一延再延。

電動機車產業人士認為，該計畫會繼續執行，因中油新董事長由總經理方振仁升任，不僅參與計畫推動，9月也親自南下站台，「由於中油只綁電池，不綁電控、動力系統等，各車廠造車彈性更大，除了三陽率先加入，其實還有其他車廠有意加入。」

三陽身為中油電動機車系統的示範車廠，吳奕成低調表示，三陽已為中油打造電動機車NX1，目前雙邊已派人測試系統的穩定性，「寧可把系統弄好再上路，也不要急就章把風險丟給大眾來承擔，系統不能比市面上的差。」

事實上，三陽手中還有第2道電動機車戰略，也就是位於南科路竹園區的亞福鋁電池廠，截至2023年三陽已投資22億元，預計未來再投11億元。吳奕成表示，去年亮相的PE3增程車就是使用鋁電池，目前正在處理專利事宜，這2年有機會量產。

吳奕成強調，三陽今年啟動全新3年計畫，除了要拚全球銷量攻上100萬台，另一個重點是布局電動車能源市場及綠電碳權業務，「不論是中油系統的NX1或搭載鋁電池的PE3，三陽電動機車已具備換電、快充、加油3種能源補充方案。」


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關鍵字：SYM三陽PE3電動機車摩托車亞福鋁電池中油公規電池換電

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