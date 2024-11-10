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光陽痛失22年霸主　推「3大策略」

機車大廠光陽今年成立一甲子，剛好也是董事長柯勝峯接班第10年。（圖／光陽提供）

▲機車大廠光陽今年成立一甲子，剛好也是董事長柯勝峯接班第10年。（圖／光陽提供）

圖文／CTWANT

「這10年來我沒有覺得有什麼最大的困難，我的個性是很享受挑戰的。」國內機車大廠光陽工業（Kymco）今年成立一甲子，也是第三代掌門人柯勝峯接班第十年，他在接受CTWANT記者專訪時，充滿信心地說，「我就是想辦法讓光陽變成一間在未來時代、在世界舞台都能永續經營的好公司。」

專訪時，身高近1米9的柯勝峯像往常出席記者會一樣，穿著一件西裝外套搭深色牛仔褲，加上招牌的後梳瀏海，看起來有型又不失穩重。現年57歲的柯勝峯，1989年從清大工業工程系畢業後就進入光陽，在電腦室寫了2年程式後又赴美深造，取得康乃爾大學企業管理碩士（MBA）學位，返台後再回到光陽企業策略部門待了5年，專門負責對外談判。

不過，當年才36歲的柯勝峯還是想要出去闖闖，於是在2003年自行創業，成立CCMedia（啟奕資訊），更因此接觸到韓國、中國市場。2009年，柯勝峯的父親柯弘明退休，出任榮譽董事長，柯勝峯第三度重返光陽擔任副董事長，並在2014年出任光陽董事長。

光陽工業成立於1963年，初期與日本本田（Honda）技術合作，直到1992年自創品牌Kymco，自主研發機車且行銷海外市場，並在2003年終止與本田的合作，成為一家獨立自主的全球品牌企業。因為有著與Honda合作的技術基礎，光陽生產的機車深受國內消費者喜愛，從2000年起至2021年，連續22年蟬聯國內機車銷售霸主地位。

光陽銷量無敵，持續蟬聯國內機車銷售霸主地位，甚至捧紅廣告明星郭富城。（圖／報系資料照）

▲光陽銷量無敵，持續蟬聯國內機車銷售霸主地位，甚至捧紅廣告明星郭富城。（圖／資料照／CTWANT提供）

沒想到在2022年，光陽被對手三陽（SYM）一路超車，最後以5.5萬台的落差跌到第2名，終結22年的銷售霸業。在痛失冠軍寶座後，光陽集團內部痛定思痛，從「市場導向」下手。

柯勝峯坦言，「我們做了很多檢討，本來是市場的冠軍，現在為什麼不是？為什麼消費者沒有那麼喜歡我們的車子？為什麼都說他們的比較好騎？」許多的疑問充斥著光陽集團，「過去我們常說『最得我心』，那也要落實，聆聽消費者的聲音，然後做出改變。」

2023年3月，光陽大張旗鼓舉辦發表會，高喊「全力以赴」，一口氣發表8款新車，包含耐操入門、頂級旗艦，甚至黃牌重機，以「車海戰術」吹起反攻的號角。緊接著，光陽計畫2年內在超過1,700家Kymco原廠油車經銷商導入「油電合一」的服務，在光陽原廠授權店中加入電動車銷售、維修、保養，及電池交換站行列。

2023下半年，光陽祭出油車促銷優惠，雖然在11月以逾3萬輛掛牌數重返龍頭，但最後仍以整年度總銷售267,217台、市占率30.7%的表現，再度成為年度銷售亞軍，落後三陽拉大到6.7萬台。

連2年失利，除了對車子的想法和設計有所不同以外，「心態」也是柯勝峯認為改變的關鍵。今年8月的光陽60週年廠慶亮相的5款新車中，專為女性打造「好可愛、好貼心、好駕馭」3大特色的Yogurt車款，就是光陽團隊在聆聽消費者意見後推出的作品。在心態轉換後，光陽持續推出有別於以往的車款，希望能更貼近消費者的心。

「以前推出新機種，我們會比較保守，因為在第一名的位置，會覺得原本的東西就很好了，不用改太多。」柯勝峯笑著說：「現在你可以看到光陽今年的新機種跟以前都不一樣，過去就是因為太保守所以才輸掉，如果還繼續這樣，那不就沒有機會翻身嗎？」與時俱進、了解市場需求，成為光陽最大的策略調整。

光陽持續打造新車款，漸漸從注重性能變成注重舒適性。（圖／報系資料照）

▲光陽持續打造新車款，漸漸從注重性能變成注重舒適性。（圖／資料照／CTWANT提供）

不過柯勝峯也提到，「大家把第一名變第二名這件事情看很重，但如果因為輸掉個幾年，然後讓公司體質變更好，這樣也是好事。」「有時候失敗是好事，很多成功的前一步就是失敗。」

只是面對外界的批評、內部的質疑、經銷商的出走，柯勝峯會不會有低潮的時候？他露出微笑，「不會，面對各式各樣的批評，如果有道理，我就會聽、會感謝；如果沒有道理，我就會解釋給他聽。我不會覺得這是低潮，反過來想，這是一種鞭策我的力量。」

2018年成立的電動機車品牌Ionex，目前在電車市場上排名第二，落後於Gogoro，讓柯勝峯不斷在近期的記者會中喊出「油電雙冠」、「油電並重」等目標。

光陽在高雄巨蛋前展示旗下新車，繼續朝「油電雙冠」的目標邁進。（圖／翻攝自Kymco Taiwan臉書）

▲光陽在高雄巨蛋前展示旗下新車，繼續朝「油電雙冠」的目標邁進。（圖／翻攝自Kymco Taiwan臉書）

「這些挑戰也都是樂趣，因為克服了以後就會有很大的成就感。」對於柯勝峯來說，現在經歷的種種都是挑戰，他知道距離「油電雙冠」的目標還有很長的路要走。「光陽不是因為面子而喊出這些口號，是認為光陽實力技術基本上不輸給其他競爭對手，因此才會設定這樣的目標。」

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關鍵字：周刊王光陽三陽車雲

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