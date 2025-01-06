MG「全新7人座MPV」鎖定越南TOYOTA Innova！1.5升渦輪折合新台幣65萬

▲上汽大通G50貼牌上MG，今年進軍越南市場！（圖／翻攝自《baohaiduong》）

記者徐煜展／綜合報導

去年於越南車展亮相的MG G50全新MPV，其實規格就是台灣去年預計上市的大通Maxus G50，而換上MG Logo的G50已準備在越南上市，傳出將有3種車型規劃，預估售價折合新台幣65萬！

▲台灣本計劃去年推出大通G50，因受到零件自製率卡關。

台灣本計劃去年要上市的大通G50 MPV，因受到零件自製率突襲讓計劃生變，目前尚未有實際的導入時間，不過越南準備搶先台灣一步，與台灣的大通G50 MPV不同，越南則是會換上MG Logo銷售，鎖定當地熱賣的TOYOTA Innova Cross，甚至Hyundai Custin也是它的射程範圍。

▲越南MG G50將推出7人、8人座等車型。

越南的MG G50其實外型與大通大同小異，也是採用相同的1.5升渦輪配置，配上7速雙離合變速箱，繳出168匹馬力，尺碼4,825x1,825x1,778mm、軸距達2,800mm。

即將上市的MG G50，越南將推出3種車型，涵蓋7人、8人座配置，而最入門的8人座版本預估售價5億越南盾，折合新台幣僅65萬，而7人座的頂規版本則來到6.5億越南盾，折合新台幣約85萬。