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【廣編】SYM三陽挺你　風災關懷專案

▲▼三陽,風災關懷專案,迪爵。（圖／三陽提供）

▲SYM三陽挺你，風災關懷專案。

圖、文／SYM三陽機車提供

山陀兒颱風襲台，有不少民眾的愛車因此受損，SYM三陽機車提供相關關懷方案如下：

一、 即日起至10月31日前，風災受損車汰舊換新「迪爵、全新迪爵」車系，體恤車主再加碼提供2,000元風災關懷金，迪爵汰舊最高補助25,800元，全新迪爵汰舊加碼合計4,000元。

二、 即日起至10月31日前，至全國各地三陽機車經銷商（詳情請見SYM官網／限台灣本島），修理風災受損的機車，即可享有更換SYM原廠指定零件8折優惠。

活動期間：即日起至113年10月31號

一、風災受損車汰舊更換「迪爵125、全新迪爵125」，除原有優惠外，汰舊再提供2,000元風災補助金，詳細內容如下：
●風災受損車汰舊換新迪爵125最高補助25,800元=三陽購車補助金14,500元+ 5,000元【非汰舊、汰舊同享三陽加碼$2,000元（直扣）+三陽汰舊換新再加碼$3,000元（電匯）】+貨物稅4,000元+回收300元＋風災補助$2,000元（電匯）。
●風災受損車汰舊換新全新迪爵125合計4,000元=限時汰舊換新再加碼2,000元(電匯)＋風災汰舊補助金$2,000元（電匯）。

二、更換SYM原廠指定零件8折優惠，指定項目：空氣濾芯 / 開關 / 火星塞 / 碼錶 /繼電器 / 高壓線圈組(CDI) / 引擎控制器(ECU)。詳情請見SYM官網
 

關鍵字：三陽風災關懷專案迪爵

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