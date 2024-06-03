福特F-150霸氣電動皮卡「變身超猛爆賽車」！挑戰美爬山賽最高殿堂

圖文／7Car 小七車觀點

經過先前預告後，Ford Performance 正式揭露專為參加派克峰國際爬山賽 (Pikes Peak International Hill Climb) 而打造的 Ford F-150 Lightning SuperTruck 純電貨卡賽車真實面貌。

▲Ford F-150 Lightning SuperTruck 將參加第 101 屆派克峰國際爬山賽 (Pikes Peak International Hill Climb)。

這輛被徹底改裝過後的 Ford F-150 Lightning SuperTruck 全車擁有乖張的外觀套件，不僅降低整個車身高度，其前後保桿上還裝有十分貼近地面的大型導流器，在車尾上更安置了體型驚人的巨型擾流尾翼，用以提供優異的空氣力學表現，與原先皮卡對乘載機能性的訴求已相差甚遠。

動力方面，Ford Performance 尚未公布其相關性能數據，普通量產版的最高階車型則擁有 580hp 最大馬力及 775lb-ft 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 4 秒達成，並且可拖行重達 4,500 公斤的貨物。而先前的 SuperVan 4.2 則是搭載 4 顆電動馬達，最大綜效馬力可以達到 1,973hp 之譜，同時 50kWh 電池則置於車身中央確保車輛的前後配重，以提供更卓越的操駕性能。

Ford F-Series 皮卡車款在美國市場相當暢銷，有 44 年的時間都成為年度銷售冠軍，儘管美國市場一項熱衷於大排量、多氣缸數的引擎，但是當一款廣受市場歡迎的車款實現完全電動化時，F-150 Lightning 受歡迎的程度在同級之間也是相當優異。

臺灣市場方面，福特六和已在 2023 年 10 月正式導入 Ford Mustang Mach-E，編成與售價分別為：Select (189.9萬元)、Premium (230.9萬元)、GT (249.9萬元)。除此之外，更在今年 4 月宣布未來全球戰略新能源車國產化，並打造智慧製造產線相關的智慧倉儲升級作業，並積極推動綠電設備相關建置。