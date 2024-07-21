歐洲最便宜電動車！飛雅特「第4代Panda熊貓休旅」新台幣85萬有找

Grande Panda延續了Fiat一貫的復古風格，外觀設計靈感來自1980年代的原版Panda，車身線條方正而堅固，散發著濃厚的懷舊氣息。車身比前代長0.3米，達到3.99米。車身側面的Panda品牌標識更是向經典致敬，讓人一眼就能認出這是Fiat家族的一員。然而，新款Panda外觀雖然復古，但內部則充滿了現代科技的元素。車內配備了彩色10.25吋中控螢幕和10吋數位儀表，既實用又富有科技感。設計上，內裝的橢圆形主題靈感來自Fiat都靈老Lingotto工廠的窗戶，簡約中透著一股獨特的藝術氣息。Grande Panda與Citroën C3為雙生車款，共享Stellantis的Smart Car平台。

▲Grande Panda保持了Fiat今年二月揭曉的Panda概念車的方塊狀復古比例，並保留了側面的顯眼Panda品牌標識，向1980年代的簡約原版致敬。

這款車最具吸引力的莫過於其價格與性能。Fiat確認Grande Panda的歐洲訂價將低於新台幣85萬元，這在電動車市場上無疑是一個重磅消息。搭載44kWh電池和111bhp的單馬達，Grande Panda的續航里程可達320公里，足以應付日常的城市通勤需求。此外，還有輕油電動力版本可選，預計將使用與C3相同的99bhp輕油電系統，歐洲訂價將低於新台幣77萬元，這對於那些不願放棄傳統內燃機的人來說，是一個不錯的選擇。

Grande Panda的推出只是Fiat野心的一部分。Fiat計劃在未來幾年內每年推出一款Panda家族的新車型，這意味著我們將看到更多兼具實用性和現代感的車型面世。無論是競爭Dacia Duster的SUV，還是接近Ford Puma大小的Fastback，這些新車型都將繼承Panda的優秀基因，為消費者提供更多元化的選擇。值得一提的是，現款Panda（現稱Pandina）將至少生產到2027年，這也顯示了Fiat對這款車型的信心和市場需求的預期。

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