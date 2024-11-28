ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

微型電動二輪車「掛牌上路新制最後倒數」！11／30後最高可罰3600

北市警方因應微電車規定新制將上路，至微電車易出沒熱點加強宣導。（警方提供）

圖文／鏡週刊

根據北市警方統計，今年迄今，光是信義區的微型電動二輪車（簡稱微電車） 交通事故就有11件，警方分析肇事原因，以未依規定讓車最多、未保持安全間隔第二、未依規定減速再次之；另因微電車免考照、購置成本較低，近年來是最廣為民眾接受的代步工具，但騎乘亂象儼然已成為道路安全隱憂，因應《道路交通管理處罰條例》之修正，微電車今年11月30日起需依規定領用並懸掛牌照，呼籲民眾注意。

警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》修正案，俗稱「微電車」的微型電動二輪車上路需符合3項規定：掛牌、投保及駕駛人需滿14歲，民眾需提前完成掛牌及投保等手續，此新制將於11月30日上路，未依規定者恐將被處最高3,600元的罰鍰。

依照規定，合格的微電車應具備頭燈、尾燈、方向燈、煞車燈及照後鏡等安全設備，最大行駛速率為時速25公里以下，車重規定則是不含電池40公斤以下，或含電池60公斤以下，新法30日上路後，微電車駕駛若未依規定領用牌照，將面臨1,200元以上、3,600元以下罰鍰，並將車輛移置保管；若遭舉發的微電車輛屬於未經型式審驗合格者，將被依法沒入。

微電車新制將於30日上路，警方宣導後將加強執法。（警方提供）

▲微電車新制將於30日上路，警方宣導後將加強執法。（警方提供）

微電車未完成投保者，未來將無法辦理登記換照或發照，若強制險期到期超過6個月未再續保者，則得依規定移請公路監理機關註銷牌照；另外，年滿14歲的民眾，不需駕照即可駕駛微電車，違者將處以600至1,200元罰鍰，並禁止駕駛，車輛也將移置保管。

新制上路在即，北市信義分局配合警察局規劃分2階段執行，第1階段加強宣導，針對轄內校園及商圈周邊，微電車易出沒熱點加強宣導，第2階段加強執法期（11月30日至12月15日）針對轄內微電車易違規熱點，規劃專案執法勤務，取締違規行為，呼籲民眾遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。


更多鏡週刊報導
雙載騎士停紅燈超線被攔查　2人身上都藏喪屍菸彈
水果店被當BUFFET隨便拿　小偷下手背後動機令人傻眼
車手連跑銀行領錢累壞了　嗑麻油雞慶功下秒被逮

關鍵字：微型電動二輪車機車代步車掛牌強制險驗車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

21歲女撞爛試乘車「網狂喊賀成交」！總代理：以保險規範為原則處理

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

53萬起！中華「全新小發財車J Space」上市　同級唯一LV2駕駛輔助

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

230萬！Lexus「RZ 450e電動休旅」推限量旗艦版　配備升級大降49萬

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／三陽「靈龜黃牌大羊」首度現身！全品牌挑戰年銷百萬台

米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

米蘭車展／Honda推「V3電子增壓引擎」！750家族新年式同台亮相

最新文章

立委質疑台灣汽機車電動化進度緩慢2024-11-28

微型電動二輪車掛牌上路最後倒數2024-11-28

和泰看好今年台灣新車銷量估近46萬2024-11-28

TOYOTA新年式Supra升級2024-11-28

藍寶堅尼不延後電動化腳步2024-11-28

KTM深陷債務危機申請自願託管2024-11-28

雪鐵龍小改款Berlingo重置價格曝2024-11-28

台灣BMW「客製化車漆」展演2024-11-28

福特賽車風Ranger皮卡泰國上市2024-11-28

647萬起賓士AMG GT雙門跑車開賣2024-11-27

熱門文章

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了2024-11-27

647萬起賓士AMG GT雙門跑車開賣2024-11-27

美國Honda因漆面剝落被集體訴訟2024-11-27

雪鐵龍小改款Berlingo重置價格曝2024-11-28

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣2024-11-27

「新年式TOYOTA RAV4」日本11月見2024-11-27

Lexus「最帥雙門跑車」傳將停產2024-11-27

TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」2024-11-26

TOYOTA「Yaris Cross休旅」將改款2024-11-25

BMW「大改款1系列」上市2024-11-27

相關新聞

藍寶堅尼電動化腳步不延後　品牌「首款電動車」將提前亮相

藍寶堅尼電動化腳步不延後　品牌「首款電動車」將提前亮相

台南大型重機「急煞路邊停車」害後方追撞　3人摔成一堆送醫

台南大型重機「急煞路邊停車」害後方追撞　3人摔成一堆送醫

衰爆畫面曝！高雄16歲少年被雙載情侶擊落　人車噴飛滿身傷

衰爆畫面曝！高雄16歲少年被雙載情侶擊落　人車噴飛滿身傷

天色昏暗撞聯結車！機車頭撞毀爛　阿伯命大僅手部擦傷

天色昏暗撞聯結車！機車頭撞毀爛　阿伯命大僅手部擦傷

年輕時工作意外遭截肢...90歲翁倒地　恆春警急伸援手

年輕時工作意外遭截肢...90歲翁倒地　恆春警急伸援手

讀者迴響

熱門文章

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

百萬有找新「TOYOTA Alphard」來了！全新入門款、省油油電12月發表

647萬起！賓士「AMG GT雙門跑車」台灣開賣　F1賽車黑科技動力導入

647萬起！賓士「AMG GT雙門跑車」台灣開賣　F1賽車黑科技動力導入

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

雪鐵龍「布丁狗Berlingo」重置價格曝！將有3車型、12／5在台上市

雪鐵龍「布丁狗Berlingo」重置價格曝！將有3車型、12／5在台上市

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣！1.5升渦輪折合新台幣71萬

改款「新Hyundai Tucson」大陸開賣！1.5升渦輪折合新台幣71萬

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

台灣、日本今年都推「新年式TOYOTA RAV4」！日規配備升級、標配四驅

Lexus「最帥雙門跑車」傳將停產！新車系取代、換搭3.4升V6雙渦輪

Lexus「最帥雙門跑車」傳將停產！新車系取代、換搭3.4升V6雙渦輪

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

只賣40萬！TOYOTA雙生休旅「速霸陸推新年式」　安全配備再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366