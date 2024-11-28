微型電動二輪車「掛牌上路新制最後倒數」！11／30後最高可罰3600

圖文／鏡週刊

根據北市警方統計，今年迄今，光是信義區的微型電動二輪車（簡稱微電車） 交通事故就有11件，警方分析肇事原因，以未依規定讓車最多、未保持安全間隔第二、未依規定減速再次之；另因微電車免考照、購置成本較低，近年來是最廣為民眾接受的代步工具，但騎乘亂象儼然已成為道路安全隱憂，因應《道路交通管理處罰條例》之修正，微電車今年11月30日起需依規定領用並懸掛牌照，呼籲民眾注意。

警方表示，根據《道路交通管理處罰條例》修正案，俗稱「微電車」的微型電動二輪車上路需符合3項規定：掛牌、投保及駕駛人需滿14歲，民眾需提前完成掛牌及投保等手續，此新制將於11月30日上路，未依規定者恐將被處最高3,600元的罰鍰。

依照規定，合格的微電車應具備頭燈、尾燈、方向燈、煞車燈及照後鏡等安全設備，最大行駛速率為時速25公里以下，車重規定則是不含電池40公斤以下，或含電池60公斤以下，新法30日上路後，微電車駕駛若未依規定領用牌照，將面臨1,200元以上、3,600元以下罰鍰，並將車輛移置保管；若遭舉發的微電車輛屬於未經型式審驗合格者，將被依法沒入。

▲微電車新制將於30日上路，警方宣導後將加強執法。（警方提供）

微電車未完成投保者，未來將無法辦理登記換照或發照，若強制險期到期超過6個月未再續保者，則得依規定移請公路監理機關註銷牌照；另外，年滿14歲的民眾，不需駕照即可駕駛微電車，違者將處以600至1,200元罰鍰，並禁止駕駛，車輛也將移置保管。

新制上路在即，北市信義分局配合警察局規劃分2階段執行，第1階段加強宣導，針對轄內校園及商圈周邊，微電車易出沒熱點加強宣導，第2階段加強執法期（11月30日至12月15日）針對轄內微電車易違規熱點，規劃專案執法勤務，取締違規行為，呼籲民眾遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。



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