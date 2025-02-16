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川普宣布「4／2起進口車收關稅」！福特執行長：將炸出前所未見大洞

川普祭出對等關稅後，又表示最快在4／2對進口汽車徵收關稅。（圖／freepik）

▲川普祭出對等關稅後，又表示最快在4／2對進口汽車徵收關稅。（圖／freepik）

圖文／CTWANT

美國總統川普祭出「對等關稅」計畫後，又表示最快在4／2對進口汽車徵收關稅。川普內閣官員預計4／1前完成進口關稅研究報告，川普14日表示，汽車關稅實施日期擬在4／2左右，但未透露其他細節。

與此同時，川普14日簽署行政命令，正式成立「國家能源主導地位委員會」，打算讓美國已經創紀錄的石油和天然氣產量繼續增加。川普2.0政府已宣布一連串貿易行動改造全球貿易關係，並施壓企業把生產線移往美國。

川普屢次抱怨，美國汽車出口至外國市場受到不公平的關稅待遇。歐盟對進口汽車徵收10％的關稅，這是美國客車關稅稅率2.5％的4倍之多。不過，美國對利潤高的進口皮卡車徵收25％的關稅。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）在社群平台X表示：「全面的貿易政策對實現川普強化美國汽車工業的願景，至關重要。」而這些關稅，就足以「在美國產業炸出一個前所未見的大洞。」

而根據汽車數據情報機構Wards Intelligence資料顯示，不含在美國、加拿大或墨西哥生產的汽車，2024年美國銷售的新車就約有四分之一被歸類為進口車。

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關鍵字：川普進口車關稅福特CEO執行長汽車新車

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