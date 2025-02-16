加氫站緩速增加中「全球已有1160座」！密度最高國家曝光

圖文／7Car 小七車觀點

隨著電動車普及化，無論是國外或者是國內都已經可以看到充電站的相關設施，然而在綠能持續發展的趨勢下，氫燃料也有望成為未來的重要能源之一。根據國外 H2stations.org 網站可以看到全球目前正在運作、計劃中或已退役的加氫站佈局。

▲國外 H2stations.org 網站公開全球總計約有 1,160 座加氫站。

2024年，全球開設約 125 座新的加氫站，其中歐洲 42 座、中國大陸約 30 座、韓國 25 座、日本 8 座、北美 13 座，目前全球有 45 個國家已經運作或正在建造加氫基礎設施，截至 2024 年底，全球營運的加氫站約有 1,160 座。

▲歐洲市場加氫站以德國密度最高。

其中亞洲有 748 座，並以中國大陸最多，總計有 384 座加氫站，其次是韓國的 198 座，日本則是擁有 161 座。相較之下，歐洲的氫能基礎設施仍然稀少，截至去年底，歐洲共有 294 座加氫站，其中大部分位於德國，總計有 113 座加氫站，法國則以 65 座數量位居歐洲第二，再來是荷蘭的 25 座和瑞士的 19 座。

北美的氫氣網絡目前為止也不夠發達，在世界面積第二大國家加拿大，加氫站的布局在去年增加了 4 座，達到 12 座。至於美國，則是開設了 9 個新加氫站，但關閉了 12 個，總數達到 89 個。

另外在今年開始，保加利亞和斯洛伐克的首都也將開放加氫站的設置，同時紐西蘭也是首度投入營運加氫站的國家之一。

全球目前約有 1,160 座加氫站，但實際數量可能還會存在一些不確定性，部分原因是關閉的公告並不一定是公開訊息。

H2stations.org 網站的加氫站地圖是由 LBST GmbH 永續能源和行動顧問公司所建設，其服務對象有導航業者、車廠、天然氣和基礎設施等領域的工業客戶。至於國內方面， 經濟部已經賦予中油成為氫能供應商責任，首座加氫站有望在今年投入營運。