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特斯拉「百萬有找入門電動車」倒數登場！改款Model S、Model X今年見

▲特斯拉工程副總裁透露全新入門電車即將登場，同時今年還有改款Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉工程副總裁透露全新入門電車即將登場，同時今年還有改款Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉今年可是有不少絕活，日前工程副總裁Lars Moravy在節目爆料，全新入門電動車會在幾個月後亮相，今年更有改款新Model S、Model X計劃，尤其全新入門電動車將比Model 3更有競爭力、更入門！

▲特斯拉工程副總裁透露全新入門電車即將登場，同時今年還有改款Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉工程副總裁透露全新入門電車即將登場，同時今年還有改款Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲疑似全新入門電動車於工廠被捕獲，尺碼比Model Y更小。（圖／翻攝自X社群）

傳聞已久的特斯拉全新入門電動車終於要來了，副總裁Lars Moravy在美國Ride The Lightning 的Podcast廣播節目中透露今年計劃，且更在北美德州特斯拉超級工廠捕獲到疑似入門電動車身影，該車明顯比Model 3、Model Y更小一些，屬於市場熱門的跨界級距，未來可能會以Model Q來命名。

未來Model Q售價預估落在3萬美金內，折合新台幣98.16萬，其尺碼、重量都比Model 3更小，車身長度約4米左右，將有單馬達、雙馬達版本，採用53kWh、75kWh電池組，續航力約300～400km左右。

▲特斯拉工程副總裁透露全新入門電車即將登場，同時今年還有改款Model S、Model X。（圖／翻攝自特斯拉）

▲今年Model S、Model X將針對外觀與內裝升級。

除了帶來入門電動車消息，副總裁更表示，今年也會針對Model S、Model X進行改款更新，預計會在外觀、內裝進行微幅調整，中控螢幕、中央扶手、無線充電設備等重新設計，讓Model S、Model X擁有更好的實用且空間規劃。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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