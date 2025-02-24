86.8萬！台灣「福斯Polo掀背」慶50週年降價優惠　1.0渦輪省油省稅金

▲台灣福斯Polo限定優惠，入手門檻下降更親民！（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

繼經典的Golf之後，學弟Polo掀背車也迎來50週年紀念，台灣福斯原廠特地推出限定優惠價86.8萬，本月入主指定車型享低利率60萬30期分期付款專案、購車綁定My Volkswagen App加贈服務禮券2,999元，最高回饋超過10萬元。

▲福斯Polo全車系採1.0升渦輪，帶來低稅金的小確幸。

作為旗下最親民的進口掀背車，福斯Polo除了擁有亮眼的外型、高水準的安全防護，更搭載省油省稅金的1.0升渦輪動力，成為不少年輕首購族購車名單之一，喜迎Polo 50週年大日子，原售價89.8～108.8萬的Polo，限定優惠價86.8萬就能入主！

全車系配備IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，藉由Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、全速域ACC主動式固定車距巡航系統等實現智慧駕駛，230 TSI Tech以上車型具有IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈及DLA動態頭燈智慧切換。

▲配備不因入門小車顯得陽春，科技座艙、實用配備應有盡有。

標配Air Care Climatronic觸控式雙區電子恆溫空調、Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以及App-Connect多媒體手機鏡射（含Android Auto與無線Apple CarPlay），230 TSI Tech以上車型具手機無線充電裝置，而230 TSI R-Line車型另有R-Line專屬運動化真皮多功能方向盤、R-Line專屬金屬門檻飾板、R-Line專屬金屬踏板和R-Line專屬湛黑頂篷。