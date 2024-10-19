百萬有找HONDA CR-V試駕！價格配備都對了　空間大吃TOYOTA神車豆腐

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年下半季國產休旅再度熱鬧起來，TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga紛紛祭出小改款衝買氣，國產中型休旅一哥HONDA CR-V當然也沒閒著，推出買慾更高的360全境特仕版，將價格下殺百萬有找能跟TOYOTA Corolla Cross一搏，而CR-V還能用中型休旅的空間優勢大吃Corolla Cross神車豆腐！

▲TOYOTA Corolla Cross小改款後降價搶人氣，主力油電價格壓到百萬內有找。

說到今年重點國產休旅，神車休旅霸主TOYOTA Corolla Cross自然是當中佼佼者，於今年10月推出的小改款，透過外觀、內裝升級，導入重點的電子手剎車與12.3吋數位儀錶，汽油開價79.9～91.9萬，油電為83.9～98.9萬，再度衝擊到不少國產休旅競品。

▲福特Kuga於10月降價6～8萬，入手門檻進逼TOYOTA Corolla Cross。

國產休旅紛紛在今年出招，進軍百萬有找的競爭激烈價格帶，福特Kuga同樣在10月推出小改款，上市調降6～8萬之譜，僅要91.9萬就能入主比Corolla Cross更有空間優勢的中型休旅。

▲360全境特仕版比原本入門款更便宜，更搭載好料專屬升級配備。

同樣也是鎖定百萬有找級距，台灣本田近來推出的CR-V特仕車也吸引不少消費者，本次試駕的360全境特仕版，售價僅要99.9萬比入門款105.9萬VTi-S更超值，且特仕版還擁有一些專屬的魅力配備，展現要坐穩國產中型休旅寶座的企圖心。

▲特仕版外型設計不陽春，與標準款差異不大。

外型上特仕版跟標準款大同小異，具有狹長的LED頭燈帶出炯炯有神的氣勢，並配上6代CR-V放大的車身尺碼，給人不錯的視覺力量感，同時搭配車頭的黑色蜂巢水箱護罩，帶出摩登時尚的精緻美學。



▲特仕車配有10.1吋螢幕，可利用手機分享網路，即可使用Google地圖、Youtube、Netflix。

特仕版精髓在於升級許多入門款沒有的好料配備，相較原本的7吋螢幕，特仕車一口氣升級至10.1吋，且還能透過手機無線分享網路，車上即能使用Youtube、Netflix等影音平台，幫車主省下改安卓機的預算，10.1吋螢幕比起7吋螢幕功能更豐富、更強大。

▲搭載清晰的360度環景攝影。

360全境特仕版顧名思義還有重點的360度環景攝影，是不少家庭休旅消費者重視配備，環景攝影具備多角度切換，鏡頭影像辨識度清晰、直覺，加上標配的盲點偵測，為車主行車安全進行嚴格把關。

▲座椅採用布料材質，並無電動調整。後座空間寬敞，座椅可前後滑移、椅背調整。

6代CR-V絕對是同級空間資優生，滿載出遊都不怕！相較中高規的皮質座椅，特仕車搭載為布料材質，且雙前座僅有手動調整，這點來說，算是配備上的小遺憾，但僅要99.9萬的價格，少了一些配備其實無傷大雅。

▲HONDA Sensing帶來L2輔助的半自動駕駛，是行車安全守護神，也是分憂解勞的好幫手。

安全配備不馬虎、不妥協，特仕車配有招牌的HONDA Sensing輔助駕駛科技，全速域ACC、車道維持輔助等是分憂解勞的好幫手，系統對於車距、速度掌控令人安心，是成熟值得信賴的守護神。

▲動力採用1.5升渦輪，省油又好開。

6代CR-V採與5代好評相同的1.5升渦輪，搭配CVT變速箱，引擎、變速箱經過優化升級，馬力與扭力峰值相較過去提前一些，來到193匹馬力／6,000rpm、24.8公斤米／1,800~5,000rpm，受惠動力峰值提前，在中低速域表現動力釋放輕盈，加上遼闊的視野設定，新手、女性駕駛人人好上手。平均油耗在14.7～15km/L，比5代還省油。

新CR-V在底盤懸吊上經過不少升級，轉向靈活、指向精準，能給予駕駛不錯的操駕樂趣，副車架經過輕量化，車體剛性強化，在高重心的休旅限制下，車內側輕程度抑制給人安心。