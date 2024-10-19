ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

百萬有找HONDA CR-V試駕！價格配備都對了　空間大吃TOYOTA神車豆腐

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年下半季國產休旅再度熱鬧起來，TOYOTA Corolla Cross、福特Kuga紛紛祭出小改款衝買氣，國產中型休旅一哥HONDA CR-V當然也沒閒著，推出買慾更高的360全境特仕版，將價格下殺百萬有找能跟TOYOTA Corolla Cross一搏，而CR-V還能用中型休旅的空間優勢大吃Corolla Cross神車豆腐！

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA Corolla Cross小改款後降價搶人氣，主力油電價格壓到百萬內有找。

說到今年重點國產休旅，神車休旅霸主TOYOTA Corolla Cross自然是當中佼佼者，於今年10月推出的小改款，透過外觀、內裝升級，導入重點的電子手剎車與12.3吋數位儀錶，汽油開價79.9～91.9萬，油電為83.9～98.9萬，再度衝擊到不少國產休旅競品。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲福特Kuga於10月降價6～8萬，入手門檻進逼TOYOTA Corolla Cross。

國產休旅紛紛在今年出招，進軍百萬有找的競爭激烈價格帶，福特Kuga同樣在10月推出小改款，上市調降6～8萬之譜，僅要91.9萬就能入主比Corolla Cross更有空間優勢的中型休旅。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲360全境特仕版比原本入門款更便宜，更搭載好料專屬升級配備。

同樣也是鎖定百萬有找級距，台灣本田近來推出的CR-V特仕車也吸引不少消費者，本次試駕的360全境特仕版，售價僅要99.9萬比入門款105.9萬VTi-S更超值，且特仕版還擁有一些專屬的魅力配備，展現要坐穩國產中型休旅寶座的企圖心。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲特仕版外型設計不陽春，與標準款差異不大。

外型上特仕版跟標準款大同小異，具有狹長的LED頭燈帶出炯炯有神的氣勢，並配上6代CR-V放大的車身尺碼，給人不錯的視覺力量感，同時搭配車頭的黑色蜂巢水箱護罩，帶出摩登時尚的精緻美學。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）
▲特仕車配有10.1吋螢幕，可利用手機分享網路，即可使用Google地圖、Youtube、Netflix。

特仕版精髓在於升級許多入門款沒有的好料配備，相較原本的7吋螢幕，特仕車一口氣升級至10.1吋，且還能透過手機無線分享網路，車上即能使用Youtube、Netflix等影音平台，幫車主省下改安卓機的預算，10.1吋螢幕比起7吋螢幕功能更豐富、更強大。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲搭載清晰的360度環景攝影。

360全境特仕版顧名思義還有重點的360度環景攝影，是不少家庭休旅消費者重視配備，環景攝影具備多角度切換，鏡頭影像辨識度清晰、直覺，加上標配的盲點偵測，為車主行車安全進行嚴格把關。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅採用布料材質，並無電動調整。後座空間寬敞，座椅可前後滑移、椅背調整。

6代CR-V絕對是同級空間資優生，滿載出遊都不怕！相較中高規的皮質座椅，特仕車搭載為布料材質，且雙前座僅有手動調整，這點來說，算是配備上的小遺憾，但僅要99.9萬的價格，少了一些配備其實無傷大雅。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA Sensing帶來L2輔助的半自動駕駛，是行車安全守護神，也是分憂解勞的好幫手。

安全配備不馬虎、不妥協，特仕車配有招牌的HONDA Sensing輔助駕駛科技，全速域ACC、車道維持輔助等是分憂解勞的好幫手，系統對於車距、速度掌控令人安心，是成熟值得信賴的守護神。

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲HONDA CR-V全境特仕車比入門款更有吸引力！價格更是百萬有找。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力採用1.5升渦輪，省油又好開。

6代CR-V採與5代好評相同的1.5升渦輪，搭配CVT變速箱，引擎、變速箱經過優化升級，馬力與扭力峰值相較過去提前一些，來到193匹馬力／6,000rpm、24.8公斤米／1,800~5,000rpm，受惠動力峰值提前，在中低速域表現動力釋放輕盈，加上遼闊的視野設定，新手、女性駕駛人人好上手。平均油耗在14.7～15km/L，比5代還省油。

新CR-V在底盤懸吊上經過不少升級，轉向靈活、指向精準，能給予駕駛不錯的操駕樂趣，副車架經過輕量化，車體剛性強化，在高重心的休旅限制下，車內側輕程度抑制給人安心。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座油電渦輪省油PHEVRAV4KugaPiolt

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

KIA新年式Stonic跨界上市2024-10-19

「百萬有找HONDA CR-V」試駕！2024-10-19

【周焦點】神車休旅70萬有找、7人座開賣2024-10-19

Nissan預告平價V2G英2026率先推出2024-10-19

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身2024-10-19

KIA首款皮卡車10／29全球首發2024-10-19

KIA「新電動跨界」量產腳步近了2024-10-18

GR Corolla自排買家僅佔20%2024-10-18

MINI Cooper 5門掀背158萬起2024-10-18

法拉利「新一代馬王」F80登場2024-10-18

熱門文章

Nissan預告平價V2G英2026率先推出2024-10-19

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身2024-10-19

KIA首款皮卡車10／29全球首發2024-10-19

台灣11月前「還有6款新車」發表2024-10-17

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身2024-10-17

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣2024-10-14

愛快羅密歐跨界休旅Tonale巴黎亮相2024-10-18

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣2024-10-17

「Nissan X-Trail」將推省油新動力2024-10-18

「大改款Mazda CX-5」預計明年見2024-10-18

相關新聞

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

【周焦點】TOYOTA休旅70萬有找　進口7人座MPV開賣　福特9人座將上市

手排比較香？TOYOTA GR Corolla「自排買家僅佔20%」不如預期　

手排比較香？TOYOTA GR Corolla「自排買家僅佔20%」不如預期　

158萬起！新MINI Cooper 5門掀背上市　比3門貴5萬、預告有敞篷版

158萬起！新MINI Cooper 5門掀背上市　比3門貴5萬、預告有敞篷版

法拉利「新一代馬王」F80登場！1200匹V6油電、2.15秒加速破百

法拉利「新一代馬王」F80登場！1200匹V6油電、2.15秒加速破百

「Nissan X-Trail」將推省油新動力！與Outlander共享2.4升新油電

「Nissan X-Trail」將推省油新動力！與Outlander共享2.4升新油電

讀者迴響

熱門文章

Nissan預告「電動車平價V2G技術2026英國率先推出」民眾賣電更容易

Nissan預告「電動車平價V2G技術2026英國率先推出」民眾賣電更容易

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身！Master H2-Tech預告2025上市

雷諾「氫氣商用車」巴黎車展現身！Master H2-Tech預告2025上市

KIA首款皮卡車「預告10／29全球首發」！台灣是否導入看總代理規劃

KIA首款皮卡車「預告10／29全球首發」！台灣是否導入看總代理規劃

台灣11月前「還有6款新車」發表搶市　休旅、多人座MPV與電動車齊發

台灣11月前「還有6款新車」發表搶市　休旅、多人座MPV與電動車齊發

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身！預估低於新台幣90萬

「TOYOTA全新7人座電動休旅」實車現身！預估低於新台幣90萬

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

「TOYOTA入門休旅特仕車」將開賣！1.5升雙動力折合新台幣55萬

愛快羅密歐「跨界休旅Tonale」巴黎亮相！新年式升級電子旋鈕排檔

愛快羅密歐「跨界休旅Tonale」巴黎亮相！新年式升級電子旋鈕排檔

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣！1.5渦輪、2.0油電折合新台幣84萬

HONDA CR-V雙生車新年式大陸開賣！1.5渦輪、2.0油電折合新台幣84萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366