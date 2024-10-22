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瑪莎拉蒂「MC20 GT2賽車合法公路版」英國上市！身價合新台幣1410萬

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati 宣布甫 8 月登場的 MC20 GT2 Stradale 於英國市場上市，起售價為 338,880 英鎊 (約合新台幣 1,410 萬元)。

▲Maserati MC20 GT2 Stradale 於英國上市。

MC20 GT2 Stradale 可以視為 GT2 賽車的公路版車型。首先在外觀部分，MC20  GT2 Stradale 雖然是以市售 MC20 作為基礎升級而來，但在細節上仍有不可忽視的專屬配備。為了進一步強化整體的侵略氣息，其承襲了大量 GT2 賽車的性能特徵，包含車頭更大的進氣口，同時引擎蓋和輪拱均加入通風孔設計，且在車尾還有直接外露螺絲固定的大型尾翼。另外為了達到輕量化的目的，包含尾翼、引擎飾蓋、車頂、儀錶板、輪拱進氣孔飾板及側裙等處均採用大量碳纖維。

雖然外觀主打 GT2 競技風格，但是內裝還是維持道路需求而有完整的舒適性配備。全車大量選用 Alcantara 類麂皮材質和消光處理碳纖維包覆，方向盤握感比起 MC20 更加厚實，並減少控制按鍵。另外像是 10.25 吋中央觸控螢幕、6 揚聲器立體音響系統均為標準配置，而原廠也提供 12 揚聲器系統選配。座椅為 GT2 Stradale 專屬設計，椅子背面選用碳纖維材質，並提供大、小號兩款尺寸供車主選擇，且僅有手動操作，能依照車主需求調整座椅高低位置，以滿足更優異的重量分配。而安全帶亦有四點式賽車帶供選配，可滿足喜愛在賽道活動的車主。

動力部分仍舊搭載海王星 3.0 升 Nettuno 雙渦輪增壓 V6  引擎，經過原廠工程師重新調校，可在 7,500rpm 產生 631 匹最大馬力，在 3,000rpm 左右時產生 73.4 公斤米峰值扭力，搭配 8 速雙離合器變速箱，原廠稱 0-100km/h 加速時間約為 2.8 秒，最高時速可達 323km/h。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂MC20GT2Stradale英國超跑跑車汽車新車賽車公路合法

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