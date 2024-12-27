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限量33台！愛快羅密歐「純種跑車33 Stradale」生產完成準備開始交車

圖文／7Car 小七車觀點

Alfa Romeo 日前宣布，該廠於去年 8 月 30 日發表的全新 33 Stradale 純種跑車，其限量 33 輛中的第一輛已正式生產完成，準備交付給身分保密的第一位車主。

▲Alfa Romeo 日前宣布，該廠於去年 8 月 30 日發表的全新 33 Stradale 純種跑車，其限量 33 輛中的第一輛已正式生產完成，準備交付給身分保密的第一位車主。

第一位 33 Stradale 的車主來自於 Club 33 俱樂部，該俱樂部為 Alfa Romeo 在 2022 年 9 月於義大利 Monza 大獎賽上宣布啟動 33 Stradele 復活計畫後，準車主們便開始與 Alfa Romeo 旗下的 Bottega 設計中心、設計師、工程師與歷史學家們共同討論，量身打造獨一無二的配置。

外觀方面，33 Stradale 是由 Alfa Romeo Centro Stile 操刀，以相當圓滑典雅的造型，復刻 1967 年的 33 Stradale，車頭以具動態展演功能的 LED 燈組搭配 3D 造型水箱護罩，車側承襲 "elytra" 上掀式車門以及分層式車窗，足踏經典的「五燈獎」輪圈，車體大量採用鋁合金製作，搭配下方的碳纖維空氣力學套件，車尾以兩組立體圓形 LED 燈組搭配鏤空式後保險桿造型，中央以復古的 Alfa Romeo 字體呈現，下方配置雙邊雙出排氣尾管。

內裝方面，全新 33 Stradale 以飛機為座艙設計理念，上掀式的車門結合左右兩片天窗，車內配置融合復古元素的三輻式方向盤，儀錶板內建液晶顯示幕，中控台以旋鈕及撥桿整合駕馭相關功能，車頂亦設有控制撥桿，而排檔桿採用推桿式設計，內裝的風格可選擇 "Tributo” 或 “Alfa Corse” 。

Alfa Romeo 33 Stradale

動力配置方面，全新 33 Stradale 擁有可輸出 620hp 最大馬力的 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，或可輸出 750hp 以上的純電動配置，原廠宣稱兩者均可在 3 秒內完成 0-100km/h 加速，極速達到 333km/h 之譜。底盤方面，全新 33 Stradale 擁有前後獨立雙 A 臂懸吊系統，搭配主動式避震器，制動系統具備線傳式設計，並採用 Brembo 出品的碳陶瓷煞車系統。

1966 年時，傳奇工程師 Carlo Chiti 正式委託設計大師 Franco Scaglione 進行 33 Stradale 車身設計的研究，並在 1967 年問世。此車源於 Tipo 33 賽車，因此合法上路的版本稱之為 Stradele (街道)，在 1967 年至 1969 年間僅生產 18 輛，成為鳳毛麟角的經典跑車，如今在 50 多年後重新開始限量生產，預料也將成為新一代的經典作品。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AlfaRomeo愛快羅密歐33Stradale跑車限量汽車新車

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