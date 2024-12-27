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行競科技攜手日本石油廠「簽下合作意向書」！加速電動車＆儲能發展

圖文／7Car 小七車觀點

行競科技（XING Mobility）近日 (12/23) 宣布，攜手日本引能仕株式會社（ENEOS）於日前 (12/13) 於日本東京正式簽屬策略夥伴合作意向書（MoU），雙方將於浸沒式冷卻電池系統領域建立合作夥伴關係。此項合作將整合雙方優勢，加速技術應用於車輛與儲能市場的發展，推動電動化與永續能源的未來。

本次行競科技（XING Mobility）與引能仕（ENEOS）正式簽署合作意向書，象徵雙方結盟。引能仕株式會社（ENEOS）作為日本的石油公司，近年來積極轉型投入永續能源技術，並推出專為電池系統設計的高效冷卻液體。行競科技則在浸沒式冷卻電池領域深耕多年，其技術已成功應用於多款商業車輛與儲能設備。雙方合作將聚焦行競科技應用經驗與 ENEOS 的市場優勢，並開拓多元市場應用。

隨著今 (2024) 年行競科技首座浸沒式冷卻電池系統工廠的啟用，並向全球多個市場成功交付出貨。本次與日本引能仕（ENEOS）的合作，不僅有助於技術創新，亦為全球市場的開拓打下基礎。雙方計劃將技術應用擴展至多元領域，包括數據中心與大型儲能設施，進一步提升技術的商業價值與市場競爭力。

行競科技與日本引能仕（ENEOS）的合作代表著科技與能源產業的強強聯手，透過浸沒式冷卻電池系統的推廣，雙方將共同為電動車輛與儲能市場注入更多可能性。未來，這項技術有望為全球能源轉型與環境永續帶來深遠影響，成為實現零碳排目標的重要推手。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：行競科技XING浸沒式電池冷卻電動車ENEOS引能仕日本石油MOU

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