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小米SU7性能版刷掉特斯拉、保時捷！新台幣365萬　開賣10分破3千張

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

記者徐煜展／綜合報導

小米於集團新品發布會中帶來最新的SU7 Ultra量產性能版，隨即展開預售，僅10分鐘就吸單3,680張訂單，這輛剛在德國紐柏林賽道創下新紀錄的SU7 Ultra，身懷驚人的1,548匹馬力，折合新台幣365萬！

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲性能版開賣10分鐘就吸單超過3,680張訂單。

小米SU7 Ultra人民幣預售價81.49萬，折合新台幣約365萬，預計於明年3月正式發表，其性能版雖同樣搭載三具電動馬達，不過卻大幅升級調校，搭載原廠稱為V8s、V6s馬達，繳出1,548匹馬力，於德國紐柏林取得6分46秒874的優異成績，刷下特斯拉Model S Plaid（7分25秒321）、保時捷Taycan Turbo GT（7分07秒55）。

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲原廠表示精心配置的剎車系統，能應付高達1,300度的工作溫度。

其驚人的不只有傲人的馬力，小米SU7 Ultra整車更是戰鬥力十足，改裝夢幻逸品好料盡上，SU7 Ultra採倍耐力P Zero性能街胎，前265/35 R21、後305/30 R21，並配置碳陶瓷剎車碟盤、Akebono前6後4剎車卡鉗等，來應付1,548匹馬力取得最佳的制動性。

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7再創話題，推出1,548匹馬力的性能版！（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7 Ultra預計明年開始交車。

小米SU7 Ultra破百加速僅需1.98秒，5.86秒完成0～200km/h加速衝刺，時速限制在350公里，其內裝也是給人滿滿的戰鬥感氛圍，採包覆性優異的跑車化座椅，採用跑車化方向盤、碳纖維套件等加持，成為旗下最速的4門電動車。

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