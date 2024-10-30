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「台灣TOYOTA Altis」動力升級更省油！不漲價平均油耗破25km／L

▲TOYOTA Altis將針對1.8升油電作電池升級！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Altis將針對1.8升油電作電池升級！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前小改款TOYOTA Corolla Cross才剛上市，其重點之一升級關鍵的鋰電池，如今國產房車TOYOTA Altis也將受惠，經銷端已有消息流出，升級過後的油電新年式TOYOTA Altis，不僅不漲價，油耗會有突破25km/L表現！

▲TOYOTA Altis將針對1.8升油電作電池升級！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲經銷端傳出接獲原廠通知，將把鎳氫電池升級為鋰電池。

目前台灣TOYOTA Altis除了有1.8升汽油外，還另有85.5、88.5萬的1.8升油電兩款車型，此次更新重點針對兩款油電作電池升級，與Corolla Cross相同，以全新的鋰電池取代舊款的鎳氫電池，其鋰電池具備體積小、輕量化優勢，讓新油電TOYOTA Altis來到25.3km/L平均油耗，比過去的24.1km/L進步更有感。

▲TOYOTA Altis將針對1.8升油電作電池升級！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲鋰電池重量更輕，助於油耗表現。率先搭載在改款新Corolla Cross上。

動力輸出、配備編成預計維持不變，且升級過後的油電TOYOTA Altis也並未傳出漲價消息，參考改款Corolla Cross配置，全新鋰電池具備更好的能量密度優勢，且重量體積更輕減重14公斤，讓Corolla Cross平均油耗從21.9km/L進步到23.5km/L。

從經銷端接獲消息時間點來看，搭載全新鋰電池的油電Altis，預計從11月開始生產，有望在同月份公告上市，並開始陸續交車。

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