「新一代TOYOTA Altis」預計明年見！預想圖引爆討論　採最新5代油電

▲新一代TOYOTA Altis預計明年登場。（預想圖／翻攝自《Mainan Anak Tanyo》）

記者徐煜展／綜合報導

新一代TOYOTA Camry、Crown相繼問世，接下來相信就是銷售6年的TOYOTA Corolla（Altis）即將推出大改款！近來海外又有最新預想圖釋出讓車迷先聞香，新一代Altis外型預期將有大幅度蛻變，並與Camry同步導入家族最新的5代油電系統。

▲下一代預期採用最新的5代省油新油電。

TOYOTA Corolla自2018年問世，已銷售6年週期，適逢大改款換代，從最新的預想圖來看，大改款新車採用銳利LED頭燈，展現殺氣騰騰的氣勢，同時下擾流部分與Camry、Crown神似，搖身變成一輛帥氣的轎跑車。

目前豐田集團旗下油電車陸續換上最新的5代THS油電系統，下一代Corolla（Altis）將跟上這股熱潮，預期沿用現行的1.8升、2.0升等設定，並升級更省油的5代系統。

▲台灣今年房車市場熱鬧不少，新Altis GR Sport與大改款Camry陸續登場。

在台灣市場規劃上，TOYOTA Altis於5月21日推出新的Altis GR Sport，以2.0升自然進氣取代過去的1.8升，而新一代Camry也即將在今年登場，並有詳細的車型規格釋出，台灣新一代Camry提供2.0升自然進氣與2.5升油電2種規格。