▲TOYOTA確認Hilux將推全新電動版！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA玩真的！準備推出首款量產電動車皮卡休旅，主角就是全球暢銷的Hilux，TOYOTA Hilux預計計劃在泰國組裝首發，時間約落在2025年！

▲TOYOTA Hilux EV電動版首發將在泰國，預計2025年登場。（預想圖／翻攝自《99 toyota》）

台灣有在賣的TOYOTA Hilux，可是風靡全球的暢銷車款，超過180個市場都有販售，而面對未來的趨勢潮流，TOYOTA也鬆口將在2025年推出Hilux EV，為車系產品週期延續。

主力放在東南亞市場的TOYOTA Hilux，現行款賣了近10年，事實上，當初豐田就曾推出Hilux電動版概念車，採單廂設定，實際規格尚未公布，概念車續航力里程198km。

▲TOYOTA Hilux面臨大改款週期，油車、電車預期同步販售。

未來實際量產的TOYOTA Hilux電動版續航力應會長程為目標設計，畢竟概念車僅有198km，肯定不符合市場需求，值得一提的是，未來TOYOTA Hilux除了電動版外，應會繼續開發燃油車型，現行款已賣了近10年，有望在明年隨著電動版問世，同步釋出新一代燃油車。