「MG改款新ZS」無偽裝實車現身！外觀內裝升級更好看　將導入新油電

▲MG新ZS休旅於印度被捕獲。（圖／翻攝自《carwale》）

記者徐煜展／綜合報導

海外、台灣熱賣的MG ZS，在印度市場稱為Astor，近來在印度市場曝光無偽裝車，外型與當地Astor的設計不同，內裝也變得更年輕、科技感十足，而捕捉到實車有顯眼的藍色飾條裝飾，似乎在暗示會有油電新動力可能。

▲印度MG將導入VS油電，新造型不排除成為當地小改款Astor參考範本。

日前歐洲才捕獲到大改款MG ZS測試車，而印度市場的Astor似乎有別的規劃，預計今年釋出小改款，而當地捕捉到新車身影，設計與台灣與其他市場的ZS截然不同。

事實上，印度捕捉到無偽裝實車，造型設計與泰國的MG VS幾乎雷同，泰國VS源自ZS車系而來，擁有辨識度極高的菱格紋水箱護罩，新頭燈造型炯炯有神，與引擎蓋的黑色飾板連結，帶來極高的辨識度，內部還有藍色飾條點綴，象徵採用趨勢的油電動力，泰國的MG VS搭載的為1.5升油電系統。

▲尾燈搭配新保桿運動感提升不少，後方有VS車名銘牌。

車尾針對保桿、尾燈修飾，有稜有角造型豐富不少視覺立體感，目前印度的Astor提供1.5升自然進氣與1.3升渦輪兩種動力，後續若有油電動力規劃，相信能提升不少競爭力。

▲車艙質感進步不少，採用新設計的排檔搭配質感出色的黑色烤漆。

對比當地現行的Astor，新車內裝質感進度不少，運用精緻的黑色鋼琴烤漆妝點，換上全新造型的小排檔桿，整合電子手剎車等介面，前方配有無線手機充電等，預期搭載360度環景、L2等級的輔助駕駛。