ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「下一代MG HS」動力有譜！上汽新D5X DMH休旅開賣　1.5升油電油耗78.7km/L

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

記者徐煜展／綜合報導

上汽榮威推出D5X DMH休旅新作品，搭載最新的1.5升渦輪PHEV系統，擁有相當出色的省油水準，事實上，從日前新一代MG HS測試車觀察，能發現HS的測試車與D5X DMH設計上有不少相似之處，這套新的1.5升PHEV很有可能提供給下一代MG HS。

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

▲全車系搭載1.5升渦輪PHEV油電。

上汽榮威D5X DMH在大陸提供4款車型，全車系都採用1.5升渦輪插電式油電系統，人民幣開價11.98～14.68萬，折合新台幣53～65萬，喜迎新車上市，提供限時優惠價10.98～13.68萬。D5X DMH尺碼4,700x1,890x1,664mm、軸距2,765mm，外型採用全新設計，肌理線條兼具力量與時尚感。

▲上汽榮威

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

▲MG HS測試車日前現身，與D5X DMH外型有不少相似。（圖／翻攝自《Drive》）

榮威與MG同屬上汽集團，日前新一代MG HS測試車驚喜現身，可發現與D5X DMH有不少相似，兩車尾燈、下擾流造型雷同，車尾尾燈設計採狹長造型，視覺有拉長、拉寬效果，日夜間都有極高的辨識度。

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

▲新的1.5升PHEV，滿油、滿電狀況下能跑出1,300km續航。

內艙設計舒適豪華，D5X DMH採用儀錶、中控一體連結的超大24.6吋多媒體螢幕，而重點的1.5升渦輪PHEV油電系統，搭載集團最新技術，引擎本體擁有150匹馬力，電動馬達可帶來約208匹馬力，6.9秒可完成破百加速衝刺，而重點油耗表現，WLTC油耗來到78.7km/L，CLTC純電續航力135km，在油量、電量全滿狀態下，D5X總續航可來到1,300km。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油榮威D5X DMH

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

「MG改款新ZS」無偽裝實車現身！外觀內裝升級更好看　將導入新油電

「MG改款新ZS」無偽裝實車現身！外觀內裝升級更好看　將導入新油電

Nissan預告「跨界新入門休旅」登場！採1.2升油電對決Yaris Cross

Nissan預告「跨界新入門休旅」登場！採1.2升油電對決Yaris Cross

大貨車詭衝民宅！200萬賓士EQA 250停騎樓慘成廢鐵　屋主哀號

大貨車詭衝民宅！200萬賓士EQA 250停騎樓慘成廢鐵　屋主哀號

「TOYOTA全新電動車」確認量產！外型超帥又霸氣　預計明年上市

「TOYOTA全新電動車」確認量產！外型超帥又霸氣　預計明年上市

飼料車逆向撞店家卡牆柱！休旅車屁股遭撞爛　驚悚瞬間曝光　

飼料車逆向撞店家卡牆柱！休旅車屁股遭撞爛　驚悚瞬間曝光　

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366