▲上汽榮威D5X DMH大陸開賣，將會與下一代MG HS走向相關。（圖／翻攝自上汽榮威）

記者徐煜展／綜合報導

上汽榮威推出D5X DMH休旅新作品，搭載最新的1.5升渦輪PHEV系統，擁有相當出色的省油水準，事實上，從日前新一代MG HS測試車觀察，能發現HS的測試車與D5X DMH設計上有不少相似之處，這套新的1.5升PHEV很有可能提供給下一代MG HS。

▲全車系搭載1.5升渦輪PHEV油電。

上汽榮威D5X DMH在大陸提供4款車型，全車系都採用1.5升渦輪插電式油電系統，人民幣開價11.98～14.68萬，折合新台幣53～65萬，喜迎新車上市，提供限時優惠價10.98～13.68萬。D5X DMH尺碼4,700x1,890x1,664mm、軸距2,765mm，外型採用全新設計，肌理線條兼具力量與時尚感。

▲MG HS測試車日前現身，與D5X DMH外型有不少相似。（圖／翻攝自《Drive》）

榮威與MG同屬上汽集團，日前新一代MG HS測試車驚喜現身，可發現與D5X DMH有不少相似，兩車尾燈、下擾流造型雷同，車尾尾燈設計採狹長造型，視覺有拉長、拉寬效果，日夜間都有極高的辨識度。

▲新的1.5升PHEV，滿油、滿電狀況下能跑出1,300km續航。

內艙設計舒適豪華，D5X DMH採用儀錶、中控一體連結的超大24.6吋多媒體螢幕，而重點的1.5升渦輪PHEV油電系統，搭載集團最新技術，引擎本體擁有150匹馬力，電動馬達可帶來約208匹馬力，6.9秒可完成破百加速衝刺，而重點油耗表現，WLTC油耗來到78.7km/L，CLTC純電續航力135km，在油量、電量全滿狀態下，D5X總續航可來到1,300km。