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預售763萬起！BMW歷代最強「M5房車、M5 Touring旅行車」台灣開賣

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德展開新M5房車、M5 Touring旅行車預售，接單價分別為763萬、775萬。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼先後在6月8月海外發表後，BMW總代理汎德今（4）日展開M5 Sedan（原廠代號G90)、M5 Touring旅行車(原廠代號G99)預售，預售價分別為763萬、775萬，新M5不但是歷代最強版本，其中M5 Touring旅行車更是睽違15年重返陣容，也是台灣少數高性能旅行車選擇之一。

BMW M5預售價
M5 Sedan房車：763萬
M5 Touring旅行車：775萬

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新M5採V8高性能油電系統，以4.4升V8雙渦輪、14.8kWh電池、電動馬達組成，具有綜效727匹馬力輸出。

新M5皆搭載採高性能PHEV油電系統，以4.4升V8雙渦輪引擎、14.8kWh電池、電動馬達與8速M Steptronic變速箱組成，具有綜效馬力727匹／102公斤米扭力，使M5房車0-100km／h加速僅3.5秒、M5旅行車則是3.6秒。

新M5、M5 Touring皆採前鋁合金雙A臂、後鋁合金多連桿懸吊，搭配M跑車化電子懸吊系統，並首度標配整合式後軸轉向系統（最多可達1.5°），在強悍操控下也能靈活進出狹窄通道。

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新M5採M Nappa真皮平底方向盤，提供5種駕駛模式選擇，標配後軸轉向系統、全景玻璃車頂、M跑車化電子懸吊等。

新M5也具有M Hybrid混合動力模式按鈕，提供Hybrid、Electric、eControl、Dynamic、Dynamic Plus等5種駕駛模式。外觀上則有外張輪拱、BMW飾光水箱護罩、燻黑頭燈、亮黑外觀套件等，並標配全景玻璃車頂，另外也能選配M碳纖維套件，可再減少30公斤車重。

車內則有M Nappa真皮平底方向盤（含12點鐘紅色標記）、M1／M2動態快捷鍵、Alcantara麂皮頂篷，並具有M雙前座通風加熱跑車座椅、M碳纖維飾板、Ｍ識別環繞光幕等。

▲BMW M5、M5 Touring預售 。（圖／翻攝自BMW）

▲新M5寬闊的輪拱與肌肉線條，突顯其強悍動力。

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