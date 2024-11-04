「本田小狼」Super Cub 50將停產！2款最終特仕版11／8限量開賣

▲Honda Super Cub 50即將停產，原廠也為這款本田小狼推出2款最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

由於嚴苛的排放法規、以及電動機車競爭，在6月傳出將走入歷史後（報導請點此），Honda「本田小狼」Super Cub50也推出2款最終特仕版，其中一款為1966年復古塗裝、另一款則是Hello Kitty聯名版，象徵Super Cub 50的停產，至於排量較大的Super Cub 110則會繼續販售。

作為Final Edition最終特仕版，Super Cub 50復古版以1966年版本為主，採白色／Bonnie Blue藍塗裝，搭配銀色、鍍鉻材質，另外也具有雙色座椅、專屬「Honda 50 Final Edition」徽飾，限量2,000台，售價為27萬日幣（折合新台幣約5.6萬），動力則是49c.c.，具有3.6匹／0.38公斤米扭力，平均油耗達69.4km／L，將在11／8開賣。

▲其中復古版以1966年的車型為主，具有白色／Bonnie Blue藍塗裝。



而另一款Hello Kitty版則是向Hello Kitty問世50周年致敬，在側蓋、徽飾、鑰匙與座椅都有Hello Kitty的設計，並且在Super Cub 50、Super Cub 110都有推出，其中Super Cub 50 Hello Kitty版限量300台，售價為30萬日圓，折合新台幣約6.3萬。

Honda Super Cub最早自1958年上市，該系列累積生產已超過1.1億輛，是最暢銷的機車。在Super Cub 50停產後，其他110c.c.、125c.c.版本仍會繼續販售。

▲本田也在Super Cub 50、110車型推Hello Kitty版，其中50車型限量300台，全車具有專屬徽飾，連鑰匙也別有特色。