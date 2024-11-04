ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「本田小狼」Super Cub 50將停產！2款最終特仕版11／8限量開賣

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cub 50即將停產，原廠也為這款本田小狼推出2款最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

由於嚴苛的排放法規、以及電動機車競爭，在6月傳出將走入歷史後（報導請點此），Honda「本田小狼」Super Cub50也推出2款最終特仕版，其中一款為1966年復古塗裝、另一款則是Hello Kitty聯名版，象徵Super Cub 50的停產，至於排量較大的Super Cub 110則會繼續販售。

作為Final Edition最終特仕版，Super Cub 50復古版以1966年版本為主，採白色／Bonnie Blue藍塗裝，搭配銀色、鍍鉻材質，另外也具有雙色座椅、專屬「Honda 50 Final Edition」徽飾，限量2,000台，售價為27萬日幣（折合新台幣約5.6萬），動力則是49c.c.，具有3.6匹／0.38公斤米扭力，平均油耗達69.4km／L，將在11／8開賣。

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲其中復古版以1966年的車型為主，具有白色／Bonnie Blue藍塗裝。

而另一款Hello Kitty版則是向Hello Kitty問世50周年致敬，在側蓋、徽飾、鑰匙與座椅都有Hello Kitty的設計，並且在Super Cub 50、Super Cub 110都有推出，其中Super Cub 50 Hello Kitty版限量300台，售價為30萬日圓，折合新台幣約6.3萬。

Honda Super Cub最早自1958年上市，該系列累積生產已超過1.1億輛，是最暢銷的機車。在Super Cub 50停產後，其他110c.c.、125c.c.版本仍會繼續販售。

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Super Cup 50最終特仕版 。（圖／翻攝自Honda）

▲本田也在Super Cub 50、110車型推Hello Kitty版，其中50車型限量300台，全車具有專屬徽飾，連鑰匙也別有特色。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車Honda本田小狼Super Cub停產電動2輪日系Hello Kitty

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

預售763萬起！BMW歷代最強「M5房車、M5 Touring旅行車」台灣開賣

預售763萬起！BMW歷代最強「M5房車、M5 Touring旅行車」台灣開賣

最新文章

BMW M5、M5 Touring 763萬起預售2024-11-04

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架2024-11-04

春風500SR VOOM首購價35.9萬2024-11-04

台灣「Volvo EX40、EC40休旅」接單！2024-11-04

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

第7次Gogoro快閃台北橋機車瀑布消音2024-11-02

微型電動二輪車領牌寬限只到11／292024-11-03

台灣「Volvo EX40、EC40休旅」接單！2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣「進口旅行車、房車」大降30萬2024-11-02

相關新聞

預售763萬起！BMW歷代最強「M5房車、M5 Touring旅行車」台灣開賣

預售763萬起！BMW歷代最強「M5房車、M5 Touring旅行車」台灣開賣

東京博物館辦Kitty展　中國人狂擠「大量代購買爆」惹怒日本網友

東京博物館辦Kitty展　中國人狂擠「大量代購買爆」惹怒日本網友

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366