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KIA Sorento、Nissan Altima最新IIHS撞擊測試曝！新制無緣最高分

▲影片來源：IIHS

記者林鼎智／綜合報導

IIHS美國公路安全保險協會公布新一輪撞擊測試成績，其中新一代KIA Sorento、Nissan Altima皆獲得Top Safety Pick最佳安全選擇評價，可惜在IIHS新制撞擊測試規範更新下，2車型差一點就能拿到Top Safety Pick+最高評分。

IIHS不久前才更新前方撞擊測試規範，以更嚴苛的標準測驗AEB自動急煞系統與預防碰撞警示，將測試時速從原本19-40km／h提升至50km／h、60-70km／h，並模擬車輛接近摩托車或托運車時的功能，新制度也使受測車款要在前方撞擊測試中拿到Good良好更加困難。

▲KIA Sorento、Nissan Altima新IIHS撞測 。（圖／翻攝自IIHS）

▲新一代KIA Sorento在IIHS撞測中拿到Top Safety Pick，可惜在更嚴苛的規範下無緣Top Safety Pick+。（圖／翻攝自IIHS）

而新一代KIA Sorento也在改款後優化後座安全帶，以取得更好的成績；不過由於第2排腰部的安全帶在撞擊時有產生位移（從骨盆移動到腹部）的情況、同時後座乘員的頭部、頸部有受傷風險，也使得Sorento在該測試中僅得到Marginal合格邊緣、無緣Top Safety Pick+。

不過Sorento在其他4項測試中皆獲得Good良好，只有頭燈照明與LATCH安全座椅拿到Acceptable可接受。至於Nissan Altima則在IIHS新制的前方撞擊下拿到Marginal合格邊緣、側撞防護則是Poor差、前方預防碰撞系統Marginal合格邊緣。

▲KIA Sorento、Nissan Altima新IIHS撞測 。（圖／翻攝自IIHS）

▲美規Nissan Altima前方撞擊拿到Marginal合格邊緣、側撞防護則是Poor差、前方預防碰撞系統Marginal合格邊緣。

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