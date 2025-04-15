ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

▲14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名 。（圖／翻攝自Aeon）

▲Aeon暢銷黃牌大羊推出升級版STR 300 GT，建議售價14.98萬。（圖／翻攝自Aeon，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Aeon宏佳騰今（15）日為旗下暢銷黃牌大羊推出升級版「STR 300 GT」，並開出14.98萬的建議售價，在引擎內部與噴射系統升級之下，馬力提升16.1%來到25.2匹，讓喜愛長途壯遊的騎士能輕鬆前行，另外以「國民安全神車」為號召的Dory 125 ABS，也特別與台中大甲鎮瀾宮推出聯名特仕車，前30名車主還能獲得淨車儀式加持庇祐。

▲14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名 。（圖／翻攝自Aeon）

▲在高壓縮比、汽車級波司軸承、DELPHI噴射系統的多重進化下，STR 300 GT馬力較先前提升16.1%。

此次STR 300 GT的一大重點便是動力升級，其搭載278.3c.c.單缸水冷引擎，在高壓縮比、汽車級波司軸承、以及DELPHI噴射系統的多重進化之下，可輸出25.2匹馬力與2.5公斤米扭力，分別較先前提升了16.1%與6.5%，油耗測試值為25.3km/L，前懸吊採35mm高強化前叉，後方則為無段可調氮氣避震，再搭配MAXXIS R1N半熱熔胎，即使動力升級仍能從容掌控。

▲14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名 。（圖／翻攝自Aeon）

▲除了動力上的進化外，先前STR 300頗受好評的各項實用配備也完整延續到STR 300 GT上。

相較於一般STR 300的簡約素色，STR 300 GT則是提供蔚海藍與群峰綠2款選擇，兩者在車頭都有跳色拉線、等高線意象與醒目的GT字樣；其他像是4.2吋智慧儀表、Keyless系統、汽車級Class D LED頭燈、32公升大容量車廂與ABS防鎖死煞車系統也都完整承襲，帶來便利安全的用車體驗。

▲14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名 。（圖／翻攝自Aeon）

▲車色有蔚海藍與群峰綠2款選擇，彩繪式樣上的差異為STR 300 GT帶來更多獨特性。

在Dory 125 ABS方面，此次提供奶昔白與釉彩綠2款車色，前方與車側還有以「禮物」為概念發想的緞帶拉線，作為市面上最平價ABS車款之一，宏佳騰開出了72,800元的建議售價，除前30名可獲得淨車儀式外，前100名也加贈大甲鎮瀾宮聯名護身符級保冷托特袋，同時還能享現金購車折3,000元、刷信用卡最高24期0利率、無卡分期最高24期0利率的優惠3選1。

▲14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名 。（圖／翻攝自Aeon）

▲Dory 125 ABS與大甲鎮瀾宮推出聯名特仕款，前30名車主可獲得淨車儀式加持庇祐。

►光陽董事長證實「經營權之爭正在上演」！柯勝峯主動辭任

►104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Aeon宏佳騰STR300GTDory125ABS黃牌大羊速克達重機機車摩托車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3秒魔術「把牙齒變不見」！艾薇：只有我一個歌手做到

推薦閱讀

最新文章

Land Rover推原廠主機升級套件2025-04-15

倍耐力第5代P Zero輪胎海外登場2025-04-15

宏佳騰黃牌大羊STR 300 GT升級2025-04-15

Aston Martin插電油電超跑來台2025-04-15

2472.7萬起勞斯萊斯Ghost小改抵台2025-04-15

台灣速霸陸「WRX旅行車、房車」入門款亮相2025-04-15

台灣改款「HONDA油電喜美」上市2025-04-15

台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出2025-04-15

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款2025-04-15

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數2025-04-15

熱門文章

台灣改款「HONDA油電喜美」上市2025-04-15

台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出2025-04-15

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數2025-04-15

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款2025-04-15

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭2025-04-15

Land Rover推原廠主機升級套件2025-04-15

宏佳騰黃牌大羊STR 300 GT升級2025-04-15

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備2025-04-14

大通「新油電7人座」大陸折合新台幣61萬2025-04-14

倍耐力第5代P Zero輪胎海外登場2025-04-15

相關新聞

宏佳騰越南廠正式啟用　首款量產車型第二季交貨至美國

宏佳騰越南廠正式啟用　首款量產車型第二季交貨至美國

高雄「討錢姊」現蹤殯儀館！要不到300怒打人　反遭安全帽海K

高雄「討錢姊」現蹤殯儀館！要不到300怒打人　反遭安全帽海K

25.8萬！台灣Honda「新年式Forza 350」降價開賣　儀表升級添新色

25.8萬！台灣Honda「新年式Forza 350」降價開賣　儀表升級添新色

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

BMW「最強運動街車」R 1300 R登場！145匹大扭力、電控滿載

三寶雙載一路鑽車縫！「向右鬼切」遭擊落送醫　超慘畫面曝

三寶雙載一路鑽車縫！「向右鬼切」遭擊落送醫　超慘畫面曝

讀者迴響

熱門文章

127.9萬、降價12萬！台灣改款「HONDA油電喜美」上市　新社長首度露面

127.9萬、降價12萬！台灣改款「HONDA油電喜美」上市　新社長首度露面

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

189萬！台灣「新一代BMW 2系列轎跑」售價流出　5月發表上市

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

第6代「大改款TOYOTA RAV4」發表倒數！外觀大蛻變顏值不輸LEXUS NX

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

HONDA「當家主力小車Fit」傳大改款！車室空間放大搭上省油新油電

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

Land Rover經典部門推「原廠主機升級套件」！老車也能用CarPlay

Land Rover經典部門推「原廠主機升級套件」！老車也能用CarPlay

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

改款TOYOTA神車休旅「日本有好料配備」！6代RAV4將跟進　5月上市

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366