14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

▲Aeon暢銷黃牌大羊推出升級版STR 300 GT，建議售價14.98萬。（圖／翻攝自Aeon，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

Aeon宏佳騰今（15）日為旗下暢銷黃牌大羊推出升級版「STR 300 GT」，並開出14.98萬的建議售價，在引擎內部與噴射系統升級之下，馬力提升16.1%來到25.2匹，讓喜愛長途壯遊的騎士能輕鬆前行，另外以「國民安全神車」為號召的Dory 125 ABS，也特別與台中大甲鎮瀾宮推出聯名特仕車，前30名車主還能獲得淨車儀式加持庇祐。

▲在高壓縮比、汽車級波司軸承、DELPHI噴射系統的多重進化下，STR 300 GT馬力較先前提升16.1%。

此次STR 300 GT的一大重點便是動力升級，其搭載278.3c.c.單缸水冷引擎，在高壓縮比、汽車級波司軸承、以及DELPHI噴射系統的多重進化之下，可輸出25.2匹馬力與2.5公斤米扭力，分別較先前提升了16.1%與6.5%，油耗測試值為25.3km/L，前懸吊採35mm高強化前叉，後方則為無段可調氮氣避震，再搭配MAXXIS R1N半熱熔胎，即使動力升級仍能從容掌控。

▲除了動力上的進化外，先前STR 300頗受好評的各項實用配備也完整延續到STR 300 GT上。

相較於一般STR 300的簡約素色，STR 300 GT則是提供蔚海藍與群峰綠2款選擇，兩者在車頭都有跳色拉線、等高線意象與醒目的GT字樣；其他像是4.2吋智慧儀表、Keyless系統、汽車級Class D LED頭燈、32公升大容量車廂與ABS防鎖死煞車系統也都完整承襲，帶來便利安全的用車體驗。

▲車色有蔚海藍與群峰綠2款選擇，彩繪式樣上的差異為STR 300 GT帶來更多獨特性。

在Dory 125 ABS方面，此次提供奶昔白與釉彩綠2款車色，前方與車側還有以「禮物」為概念發想的緞帶拉線，作為市面上最平價ABS車款之一，宏佳騰開出了72,800元的建議售價，除前30名可獲得淨車儀式外，前100名也加贈大甲鎮瀾宮聯名護身符級保冷托特袋，同時還能享現金購車折3,000元、刷信用卡最高24期0利率、無卡分期最高24期0利率的優惠3選1。

▲Dory 125 ABS與大甲鎮瀾宮推出聯名特仕款，前30名車主可獲得淨車儀式加持庇祐。