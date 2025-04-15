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光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

光陽董事長柯勝峯4月10日表示，公司高層理念不同，團隊運作效能不彰，他將不再擔任光陽董事長。（圖／光陽提供）

▲光陽董事長柯勝峯4月10日表示，公司高層理念不同，團隊運作效能不彰，他將不再擔任光陽董事長。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

光陽工業董事長柯勝峯在4月10日拋出「打破60年家族共治慣例，希望三大家族退出經營階層」的震撼彈後，柯勝峯與執行長柯俊斌兩人的理念之爭，也從傳聞正式浮上檯面，4月16日的董監事改選的結果，也將決定未來光陽的路線。

「表面上看起來是路線之爭，但追根究柢，兩人不和早在15年前就開始。」一位在高雄的光陽經銷商說。

光陽工業的成立背景是1960年代，日本本田（Honda）除了北部的三陽工業外，還想在台灣南部設第二座合作工廠，因此三陽的創辦人之一黃繼俊（三陽前董座黃世惠的父親）便將「國語學校」的同學柯光述（柯勝峯祖父）引薦給本田，理由是「有同窗之誼，未來不會惡性競爭」。柯光述於是在1963年結合高雄旗山的同鄉宗族、好友成立光陽，五大創始股東「三柯二陳」成為光陽的權力核心。

因為創始股東多，柯光述在擔任光陽第一任董事長後，為了避免股東間的紛爭，便一直奉「以和為貴」為企業文化，有什麼決策都事先與其他股東充分溝通。後來股東們也各發展其他事業，彼此又互相投資持股，關係更加緊密。

柯俊斌的祖父柯新坤（右），也是第一代創辦人之一，並接任第二任董事長。其老家前的「安全帽樹」曾是當地的地標，去年被山陀兒颱風吹倒。（圖╱報系資料）

▲柯俊斌的祖父柯新坤（右），也是第一代創辦人之一，並接任第二任董事長。其老家前的「安全帽樹」曾是當地的地標，去年被山陀兒颱風吹倒。

1981年，第二大股東家族的柯新坤（柯俊斌祖父）接任第二任董事長；柯新坤於1991年過世後，再由第一大股東家族的二代柯弘明（柯勝峯之父）擔任第三任董事長，這時柯俊斌已在光陽工作8年之久。

照前兩代由兩大家族互輪董事長的「慣例」，由第三代中較年長的柯俊斌接任董事長應是理所當然，但2010年，柯弘明將43歲的柯勝峯召回光陽擔任副董事長，讓第二家族代表53歲的柯俊斌升任副總；隨後自己卸任董事長，由當時的執行長王雙慶接任第四任董事長，輔佐柯勝峯準備接班。

柯俊斌在升任副總後，從2011年起光陽連續5年市佔率超過4成，這也是光陽工業自成立以來，市佔率最高的5年。當年電視廣告上那句「我是光陽副總柯俊斌……」，成為許多光陽人至今難忘的台詞。

經銷商觀察，「柯勝峯接任副董事長那幾年，正是柯俊斌最風生水起的時候，甚至有些功高震主。」2014年，柯勝峯正式接棒當上董事長，柯俊斌升為總經理，2年後升任執行長，「柯俊斌雖努力賣車，想靠成績挽回局勢，最後仍無力回天，對於第一大家族打破這個不成文（兩大家族互輪董座）默契，心中不免留下心結。」

「我是光陽副總柯俊斌……」這句廣告台詞當年幾乎人盡知曉。（圖／翻攝自小老婆汽機車資訊網YT）

▲「我是光陽副總柯俊斌……」這句廣告台詞當年幾乎人盡知曉。

柯勝峯時代，柯勝峯領軍電動機車開發，柯俊斌穩守油車通路與產品，兩人分工沒多久，便從表面上的和諧、平衡，走向明爭暗鬥，尤其2022年董監事改選時，柯俊斌在董事會企圖反撲失敗，同一年光陽痛失22連霸的燃油機車銷售冠軍，柯勝峯親自介入油車業務，只讓柯俊斌負責通路。

「這等於讓執行長做協理的事。」一位在光陽銷售單位擔任中階主管的老員工表示，「那應該是『副總』（老下屬對柯俊斌的稱法）在光陽最失意的時候，有時連新車發表會都沒上台。」

在光陽老員工眼裡，為人海派的柯俊斌長年攏絡不少經銷商，他每天在Line的群組與各地經銷商分享市場成績，也經常與各地經銷商喝酒、喝茶搏感情；柯勝峯很有理想但不喜歡交際，很少看到他到基層車行拜訪。

不僅行事風格迥異，雙柯對事業經營的看法也完全不同。失掉油車冠軍寶座是事實，柯俊斌在被削權後也接受現實，但對於電車發展的看法，始終與柯勝峯南轅北轍。柯俊斌認為，直到目前為止，電車的獲利模式一直沒看見，後續還要繼續不斷投錢下去。他一句「電車做愈多、虧愈多」，終於讓兩人的恩怨情仇搬上檯面。

平心而論，一輩子都在光陽的柯俊斌也好，或是後進光陽的柯勝峯也罷，兩人都稱得上是光陽工業近15年來極重要的領航人。基層出身的柯俊斌創下光陽有史以來僅有的4成市佔率，留美的柯勝峯勇於開創Ionex的電動車新世代，未來光陽的路要向左走或是向右走？就等4月16日見分曉。

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關鍵字：周刊王光陽

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