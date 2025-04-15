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光陽內鬥！　董事長公然「揭瘡疤」請辭

光陽董事長柯勝峯（左）自爆與執行長柯俊斌（右）理念不合，未來兩人同框的畫面將不再有。（圖╱光陽提供）

▲光陽董事長柯勝峯（左）自爆與執行長柯俊斌（右）理念不合，未來兩人同框的畫面將不再有。（圖╱CTWANT提供，下同）

圖、文╱CTWANT

剛過60周年的機車大廠光陽工業預計4月16日改選董監事，董事長柯勝峯3月24日才發出：「公司高層並無不合」、「無經營權之爭」聲明，沒想到，4月10日他臨時召開記者會，宣布請辭，直指遭執行長柯俊斌「逼退」，要求柯俊斌請辭執行長、三大家族退出經營階層，將光陽交給專業經理人。

柯勝峯不惜打臉自己，一席壯志未酬的請辭發言背後，其實經營權之爭早已暗潮洶湧。「看來今年的董監事改選，小柯（指柯勝峯）應該沒勝算了，才會拋出如此玉石俱焚的作法，企圖訴諸輿論來背水一戰。」一位在台北市經銷光陽機車20多年的機車行陳姓老闆告訴CTWANT記者，這既是油電路線之爭，也是光陽兩大家族之爭。

光陽董監事預計4月16日改選，先選出15席董事，再由5席常務董事決定董事長人選。年營收近300億元規模的光陽，迄今仍未公開上市，柯勝峯代表的第一大股東家族（持股約35％）握有2席常務董事，第二大股東柯俊斌家族（持股約28％）、第三大股東柯忠雄家族（持股約19％）及第四大股東各有1席。

依柯勝峯說法，目前他與柯俊斌家族各握2席常董，就看第三大股東的關鍵一票投給誰。

CTWANT記者透過關係，採訪到熟悉第三大股東家族的某位後輩，關鍵的一票會投給誰？他說：「兩邊都是好朋友，長輩的壓力很大。」「沒到董事會當天，誰也不敢打包票。」這位後輩同時表示，三大柯姓家族除了光陽外，在南部各自都還有其他事業，長輩們的關係也都還不錯，所以過去董事會的決策常常都是「先喬好」，開會時簽個字就算數。

柯勝峯一手主導電動車的研發與佈局，2024年Ionex電動機車已轉虧為盈。（圖╱方萬民攝）

▲柯勝峯一手主導電動車的研發與佈局，2024年Ionex電動機車已轉虧為盈。

據了解，平日甚少應酬的柯勝峯，自2014年接任董事長後，幾乎把所有時間、精力都花在脫展光陽海外市場，以及轉型發展電動車上。雖然油車的銷售在2022年被三陽超越，但Ionex電動機車卻也已在去年轉虧為盈，讓柯勝峯在10年下來也取得不錯的財報表現，2015-2024年的10年平均稅前純益為20.35億元，10年平均現金股利為2.71元，都比前個10年的18.26億元、2.20元來得亮眼。

長期以來，第三大股東家族都與柯勝峯家族走得較近，也會互相投資彼此的事業，因此，於公於私，柯勝峯都認為第三大家族這一票會投給自己。「上次董監事改選，柯俊斌就嘗試要拉下柯勝峯，但沒有成功。」這位後輩說，沒想到，今年的改選，柯俊斌更早就開始運作，「這次柯俊斌的確有點說服長輩，柯勝峯董事長做了11年了，也該換人做了。」

柯勝峯在與第三大股東的長輩長談後，還是沒獲得明確的支持，才決定將經營高層理念相左的內幕公開，讓柯俊斌也不好接招。

光陽集團由「三柯二陳」五大創始家族共同成立，數十年來一直秉持「以和為貴」的企業文化，本刊私下了解，這份維繫多年的和諧默契，在柯勝峯的父親－光陽榮譽董事長柯弘明2024年底去世後，出現了變化。

柯勝峯的父親柯弘明（右）在擔任光陽第三任董事長後期，召回在外開網路公司的柯勝峯回光陽擔任副董事長。（圖╱報系資料）

▲柯勝峯的父親柯弘明（右）在擔任光陽第三任董事長後期，召回在外開網路公司的柯勝峯回光陽擔任副董事長。

柯弘明在柯俊斌的祖父柯新坤1991年過世後接任光陽董事長，並於2009年召回在外開網路公司的柯勝峯擔任副董事長，準備接班。第三大家族的後輩告訴記者，10年前，柯弘明要讓柯勝峯當董事長時，也是柯弘明直接跟第三大股東家族協調，這位後輩說，「柯勝峯和柯俊斌都是第三代，柯俊斌又整整比柯勝峯年長10歲，用輪的也該輪到柯俊斌了！」

儘管柯勝峯經營績效有目共睹，但父親的過世，不僅讓不擅交際的柯勝峯頓失有力支柱，也讓各大創辦家族後代們卸下「以和為貴」包袱，面對逼退的柯勝峯只好選擇公開與柯俊斌之間的矛盾。未來如何弭平這道裂痕？「若能夠弭平，就不會有今天的記者會了。」柯勝峯10日在記者會上給了答案。

延伸閱讀
光陽內鬥2／打破「先喬好」輪任慣例　柯勝峯10年前接班埋下家族未爆彈
娛樂報報／侯孝賢患失智症2年近況曝光　生日兒陪散步度過父子溫馨時光
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關鍵字：周刊王光陽

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