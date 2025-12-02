ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」！明年還有多款重點新車

▲台灣寶嘉聯合今年繳出漂亮的成績單。（圖／翻攝自寶嘉聯合）

▲台灣寶嘉聯合今年繳出漂亮的成績單。（圖／翻攝自寶嘉聯合）

記者徐煜展／綜合報導

自 2024 年 12 月寶嘉聯合管理團隊重新調整台灣市場的產品和通路佈局之後，至今剛好滿一週年。過去一年，Peugeot 與 Citroen在台營運展現顯著成長，並且也重新引進了睽違台灣 18 年的義大利汽車品牌 Alfa Romeo。至今年11月止，三品牌已經繳出5,500訂單，更創下20年以來在台銷售最佳紀錄。

統計截至 2025 年 11 月底，Peugeot、Citroen及Alfa Romeo在台累積的新車訂單突破 5,500 張，創下 20 年來在台最亮眼的市場表現。此成果不僅反映消費者對經營團隊全新市場策略的高度信任，也象徵品牌發展方向獲得市場的明確肯定。

Peugeot 208

▲Peugeot今年以1.2升渦輪油電成大助攻，明年會導入208。

Peugeot從靈活優雅的都會潮旅 2008、以動感比例詮釋「飛獅背跑旅」魅力的 3008、擁有寬敞七人座與豪華乘坐質感的 5008，到融合轎跑線條與 SUV 姿態的跨界車款 408，而台灣Peugeot明年還將引進重點的208掀背車，將搶攻入門都會一級戰區。

▲愛快羅密歐Junior台灣曝光電動車型！（圖／翻攝自保發中心）

▲Alfa Romeo人氣持續攀升，明年將由Junior作為重點。

睽違台灣 18 年後，Alfa Romeo 自 9 月正式發表以來，以純正義式性能與深厚賽道血統迅速掀起市場關注。以Giulia、Stelvio作為登台先鋒，明年會導入Junior作為第三款車，直接殺入豪華小休旅級距。

關鍵字：PEUGEOT408休旅車轎車3008CitroenC420085008Alfa Romeo

