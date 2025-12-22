Nissan獲「J.D. Power品質調查冠軍」！Sentra＆Altima囊括級距第1

▲NISSAN獲2025年J.D. Power美國新車品質調查大眾市場品牌冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

NISSAN在2025年J.D. Power美國新車品質調查（IQS）中表現亮眼，獲得大眾市場品牌冠軍，並在所有受評品牌中排名第二。旗下SENTRA和ALTIMA車款分別在各自級距奪下第一名，顯示NISSAN在造車品質及顧客滿意度方面持續領先。這項榮譽不僅肯定了NISSAN對細節的堅持，也反映出消費者對其車輛可靠性的高度肯定。

▲Altima（上圖）與Sentra分別拿下各自級距的第1名。（圖／資料照）

J.D. Power新車品質調查是全球汽車產業的重要指標，更是消費者選車時的參考依據。調查採用「每百輛車問題數」（PP100）作為評分標準，分數越低代表品質越好。NISSAN在大眾市場品牌中「每百輛車問題數」最低，實力僅次於全品牌排名第二，展現日系工藝的高水準與穩定性。

NISSAN秉持「感動 源自細節」的品牌理念，從設計、工程到製造階段都追求精益求精。本次在J.D. Power調查中獲得高度肯定，證明NISSAN持續以高品質標準推動產品升級，致力於帶給消費者更安心的用車體驗，也成為品牌未來發展的重要基石。