賓士宣布「首席設計長明年1月退場」！主導品牌風格近30年影響深遠

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前宣布，現任首席設計長（Chief Design Officer）Gorden Wagener 將於 2026 年 1 月 31 日正式離開公司，結束其長達近三十年的設計生涯。此一人事異動為雙方合意決定，也象徵 Mercedes-Benz 設計體系一個重要階段的落幕。Wagener 任內所建立的設計方向，已深刻影響品牌形象與全球汽車設計趨勢。

主導品牌設計近三十年，Mercedes-Benz 首席設計長 Gorden Wagener 將退場

自 1997 年加入 Mercedes-Benz 以來，Gorden Wagener 參與並主導多款具代表性的車型設計，其中包括 SLR McLaren 等重要作品，奠定其將高性能工程與造型美感融合的設計風格。39 歲時出任設計總監，成為當時業界最年輕的設計主管，之後更在品牌設計語彙上推動顯著轉型，逐步建立 Mercedes-Benz 現代化的設計基礎。

2016 年起，Wagener 出任新設立的首席設計長職務，全面統籌 Mercedes-Benz、Mercedes-AMG、Mercedes-Maybach、G-Class 及 smart 等品牌設計，並將「感性純粹（Sensual Purity）」作為核心設計哲學。他亦負責廂型車設計業務，並在 2022 年 Daimler Truck 分拆前，管理集團旗下商用車的整體設計方向，使品牌視覺語言更具一致性與辨識度。

主導品牌設計近三十年，Mercedes-Benz 首席設計長 Gorden Wagener 將退場

在其主導下，Mercedes-Benz 設計流程重新強調實體造型與黏土模型的重要性，以強化比例、線條與立體感。此一作法催生了多款關鍵車型，包括 W/V222 世代 S-Class 與重新定位的 A-Class（W176），有效協助品牌形象年輕化。同時，在性能與跑車領域，Mercedes-AMG GT 與新世代 SL 等車款，也展現出結合情感訴求與品牌傳承的設計成果。

近年推出的全新 CLA、電動 GLC，以及 Vision Iconic 概念車，皆可視為其設計理念的延續與總結。其中，Vision Iconic 透過復古與未來並陳的手法，回應品牌歷史並描繪電動時代的美學想像。Mercedes-Benz 表示，Wagener 所留下的不僅是具體作品，更是一支成熟且具國際視野的設計團隊，其影響力仍將持續反映於品牌未來的產品之中。

主導品牌設計近三十年，Mercedes-Benz 首席設計長 Gorden Wagener 將退場

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士首席設計長CDO汽車新車

